Đạo diễn Hàn có con ở tuổi 65

Hong Sang Soo - đạo diễn kỳ cựu Hàn Quốc, sắp đón con với Kim Min Hee - nàng thơ trong phim của ông.

Ngày 17/1, Dispatch đưa tin diễn viên Kim Min Hee mang thai khoảng sáu tháng, dự sinh mùa xuân 2025. Paparazzi ghi hình đạo diễn đưa bạn gái khám thai tại bệnh viện phụ sản, hôm 15/1.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo làm việc cùng nhau từ năm 2015, trong bộ phim Right Now, Wrong Then. Sau đó, cả hai trở thành tình nhân dù Hong Sang Soo bấy giờ có vợ. Scandal ngoại tình của bộ đôi đạo diễn - diễn viên dấy vô số bình luận, Kim Min Hee bị nhiều người chỉ trích là "kẻ cướp chồng".

Kim Min Hee, 43 tuổi, và đạo diễn Hong Sang Soo tại Hàn Quốc. Ảnh: Dispatch

Đạo diễn được cho hoàn tất thủ tục ly hôn cuối năm 2016. Năm 2017, Kim Min Hee nhận giải Gấu Bạc dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Berlin nhờ phim do Hong Sang Soo đạo diễn. Khi nhận danh hiệu, cô thổ lộ tình cảm với bạn trai: "Giải thưởng này dành cho anh ấy, tôi yêu Hong Sang Soo".

Từ khi yêu đạo diễn Hong Sang Soo, sự nghiệp của Kim Min Hee lên tầm cao mới. Dù bị chỉ trích ở Hàn Quốc vì scandal ngoại tình, người đẹp lại thành gương mặt gây chú ý tại các liên hoan phim quốc tế. Minh tinh và Hong Sang Soo còn hợp tác ở các phim The Day After, Claire’s Camera, On the Beach at Night Alone.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo trên thảm đỏ Kim Min Hee - Hong Sang Soo sánh vai năm 2017. Video: Chosun

Kim Min Hee có các tác phẩm gây tiếng vang khác như Cô hầu gái, Chị dâu 19 tuổi, Hellcats. Hong Sang Soo là một trong đạo diễn nổi danh nhất Hàn Quốc, từng thắng Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin (Đức), với The Woman Who Ran.

Như Anh (theo Dispatch)