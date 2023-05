Đạo diễn Đức: 'Điện ảnh ngày nay khiến tôi buồn nôn'

Wim Wenders - 78 tuổi, đoạt Cành Cọ Vàng 1984 - nói chán nản khi nhiều phim hiện chỉ làm lại từ kịch bản cũ, thiếu câu chuyện mới.

Nghệ sĩ có hai phim ra mắt tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76, gồm Perfect Days tranh giải Cành Cọ Vàng và Anselm trong chương trình Special Screenings.

Hôm 18/5, sau một ngày ra mắt Anselm tại Cannes, ông nói thất vọng trước sự thống trị của tác phẩm remake (sử dụng kịch bản của một phim ra đời trước đó làm chất liệu chính) và thương hiệu phim có nội dung lặp lại.

Đạo diễn Wim Wenders trong một cuộc phỏng vấn với trang AFP hôm 18/5. Ảnh: AFP

Wenders nói trên Guardian: "Tôi thấy mọi người hiện tập trung vào việc 'làm thế nào để thay đổi một phim có sẵn', chứ không phải 'làm thế nào để nghĩ ra một điều gì mới'. Làm phim remake giống như nhắc lại câu chuyện cũ. Điều duy nhất tôi khát khao là tìm cách viết câu chuyện của mình, sau đó quên nó đi và viết một kịch bản khác".

Theo đạo diễn, Liên hoan phim Cannes thay đổi nhiều, kể từ thời ông đoạt giải cao nhất với tác phẩm Paris, Texas (1984). Wenders nói mọi người không còn chú trọng vào ngôn ngữ điện ảnh, thay vào đó, các nhà sản xuất kinh doanh phim ảnh.

Guardian nhận xét các nhà làm phim khó remake tác phẩm của Wenders, vì phim ông có sự kỳ dị về mặt hình ảnh và thẩm mỹ. Năm 1998, City of Angels (do Brad Silberling đạo diễn) được làm lại từ Wings of Desire (1987) của Wenders. Cả hai tác phẩm kể về một thiên thần trót yêu con người, mong muốn trở thành người phàm, các nhà phê bình chấm bản gốc đạt 97% độ "tươi" trên Rotten Tomatoes. Còn City of Angels xếp loại "cà chua thối" 58% nhưng được khán giả ủng hộ khi ra rạp, tổng doanh thu toàn cầu gần 200 triệu USD.

Nghệ sĩ còn cho rằng 3D là tài nguyên bị các nhà làm phim và nhiều công ty phát hành phim đánh giá thấp. Wenders từng khuyến khích sinh viên và đạo diễn trẻ sử dụng hiệu ứng kỹ xảo 3D. Tuy nhiên, một số nhà phân phối phim chỉ xem 3D như chất liệu nhằm gây hiệu ứng thị giác cho các phim hành động hoặc hướng đến trẻ em.

Phim tài liệu Anselm công chiếu hôm 17/5, kể về cuộc đời, nguồn cảm hứng và quá trình sáng tạo của họa sĩ người Đức Anselm Kiefer. Wim Wenders theo dõi nhân vật và thực hiện dự án trong hai năm, ghi hình ở định dạng 3D.

Tác phẩm thứ hai Perfect Days, được quay trong 17 ngày ở Tokyo (Nhật Bản), chiếu tại Cannes ngày 25/5. Nội dung xoay quanh người lao công Hirayama (Kôji Yakusho đóng), đều đặn làm việc và dành thời gian rảnh nghe nhạc, đọc sách, chụp ảnh và chăm sóc cây cối. Quá khứ của anh dần hé lộ qua những cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Trailer phim 'Perfect Days' Trailer phim "Perfect Days", tác phẩm tranh giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2023. Video: Mubi

Wim Wenders 78 tuổi, là nhà làm phim và nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Đức, được công nhận là nhân vật nổi bật của Làn sóng mới điện ảnh Đức những năm 1970. Đạo diễn được khán giả và giới chuyên môn quan tâm qua các tác phẩm như The Goalie's Anxiety at the Penalty Kick (1972), Alice in the Cities (1974) và Kings of the Road (1976).

Năm 1977, The American Friend của đạo diễn nhận đề cử giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes lần thứ 30, đồng thời được Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh Mỹ (National Board of Review) bình chọn là Phim nước ngoài hay nhất.

Nghệ sĩ từng giữ chức chủ tịch ban giám khảo Cannes năm 1989 và hạng mục Phim đầu tay xuất sắc Camera d'Or Cannes 2003.

Quế Chi (theo: Guardian)