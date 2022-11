Đạo diễn 'Captain America' qua đời

MỹAlbert Pyun - đạo diễn nổi tiếng với các phim "Captain America", "Cyborg" - mất ở tuổi 69.

Ngày 27/11, theo Deadline, vợ đạo diễn - bà Cynthia Curnan - cho biết chồng qua đời tại Las Vegas hồi cuối tuần. Nhà làm phim người Mỹ mắc bệnh sa sút trí tuệ và bệnh đa xơ cứng nhiều năm qua. Tài tử Jean-Claude Van Damme đăng lời chia buồn trên trang cá nhân: "Với nỗi buồn vô hạn và trái tim nặng trĩu, tôi phải tạm biệt Albert Pyun. Hãy yên nghỉ nhé!".

Đạo diễn Albert Pyun nổi tiếng với các phim "Captain America", "Cyborg". Ảnh: FPJ

Pyun sinh ra và lớn lên ở Hawaii trong một gia đình quân nhân. Thời trẻ, ông tham gia nhiều đoàn phim ở thành phố Honolulu trước khi sang Nhật thực tập trong êkíp của đạo diễn Akira Kurosawa. Trở về Mỹ, Pyrun quyết định tới Los Angeles tìm cơ hội làm phim.

Trong khoảng 40 năm hoạt động, Pyun đạo diễn hơn 20 phim điện ảnh cùng nhiều dự án truyền hình. Ông làm việc với nhiều ngôi sao như Jean-Claude Van Damme, Christopher Lambert và Burt Reynolds.

Trang Independent Film Channel nhận xét Pyun chuyên làm những phim kinh phí thấp nhưng có chủ đề phức tạp, quy tụ nhiều ngôi sao lớn nhưng đã ở sườn dốc sự nghiệp. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông là The Sword and the Sorcerer (1982), Cyborg (1989), Captain America (1990) hay Nemesis (1992).

Captain America - (1990) trailer Trailer "Captain America" (1990). Video: CFP

Phương Mai (theo Deadline)