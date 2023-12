Đạo diễn Cao Trung Hiếu: 'Êkíp Việt đáp ứng mọi yêu cầu của Maroon 5'

Cao Trung Hiếu nói nhóm Maroon 5 vui vì êkíp Việt đáp ứng tốt các yêu cầu concept sân khấu, kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng show 8Wonder Winter Festival.

‘Maroon 5 vui vì êkíp Việt đáp ứng mọi yêu cầu’ Đạo diễn Cao Trung Hiếu nói về lễ hội âm nhạc 8Wonder Winter, yêu cầu của Maroon 5, concept sân khấu từ hoàng hôn đến bình minh. Video: Công Khang



Đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết Maroon 5 yêu cầu cao khâu dàn dựng, phải đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Với chủ đề "Twilight till first light" (Chạng vạng cho đến tia sáng đầu tiên), anh và êkíp đầu tư âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng 3D, đáp ứng yêu cầu nghe, nhìn của 12.000 khán giả.

Trong 75 phút, ca sĩ Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Matt Flynn, PJ Morton, Sam Farrar lần lượt thể hiện This love, She will be loved, Moves like jagger, One more night, Don't wanna know, Sunday morning, Girls like you, Memories, animals, Maps hay Sugar - nhạc phẩm đạt gần bốn tỷ lượt xem trên YouTube.

Bên cạnh nhóm nhạc Mỹ, show còn có sự góp mặt của sáu ca sĩ Việt gồm Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và DJ 2Pillz. Toàn bộ set diễn được phối mới, đa sắc màu, từ Rap, R&B, Pop, Rock đến Soul.

8Wonder Winter Festival nằm trong chuỗi sự kiện du lịch, giải trí Wake Up Festival 2023, khởi động ngày 30/10, sau đó diễn ra suốt 30 ngày đêm - từ ngày 9/12 đến 7/1/2024. Ngoài các sự kiện âm nhạc quy tụ dàn sao Vpop, khán giả có thể hòa mình vào nhiều hoạt động như: Đua thuyền quý tộc Gondola, lễ hội ẩm thực, hội chợ Copenhagen, dạ tiệc Giáng sinh, năm mới hay diễu hành Wake up Santa.

Thi Quân