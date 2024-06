Đảo Cyprus hứng nắng nóng đầu hè 45 độ C

Đợt nắng nóng đầu hè bao trùm đảo Cyprus khiến hòn đảo ban cảnh báo đỏ khi nhiệt độ lên tới 45 độ C.

Cục Khí tượng Cyprus ngày 14/6 lần đầu ban cảnh báo đỏ trong mùa hè năm nay vì nắng nóng cực đoan. Hòn đảo ở Địa Trung Hải ghi nhận ngày tháng 6 nắng nóng nhất trong lịch sử với mức nhiệt 45 độ C.

Giới chức y tế cho hay một cụ bà 91 tuổi đã tử vong vì sốc nhiệt. Charalambos Charilaou, phát ngôn viên cơ quan y tế Cyprus, cho biết cụ bà bị ngưng tim hai lần khi nhập viện cấp cứu.

5 bệnh nhân lớn tuổi khác đang điều trị tại bệnh viện Nicosia cũng bị sốc nhiệt nghiêm trọng.

Người đàn ông đạp xe giữa thời tiết nắng nóng ở thủ đô Nicosia, Cyprus, ngày 14/6. Ảnh: AP

Cơ quan Thanh tra Lao động Cyprus ngày 14/6 yêu cầu ngừng các công việc lao động nặng nhọc ngoài trời vào buổi chiều. Từ 12h tới 16h, hoạt động giao hàng bằng xe hai bánh cũng bị yêu cầu ngừng lại.

Các chuyên gia thời tiết cảnh báo những đợt nắng nóng trên 40 độ C đang kéo dài hơn. Nhiệt độ kỷ lục ngày 14/6 cao hơn 10 độ C so với mức nhiệt trung bình theo mùa ở Cyprus.

Hy Lạp, láng giềng của Cyprus, cũng ghi nhận một đợt nắng nóng đầu mùa hồi đầu tuần. Chính quyền Hy Lạp buộc phải đóng cửa thành cổ Athens Acropolis, điểm đông khách du lịch nhất đất nước, cùng các điểm du lịch khác vào thời gian nắng nóng nhất trong ngày. Nhiệt độ cao nhất trên đảo Crete của Hy Lạp ngày 13/6 là 44,5 độ C.

Hồng Hạnh (Theo AFP)