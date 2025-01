Đào cổ thụ khan hàng cận Tết

Thiên tai khiến 80% đào cổ thụ ở nhiều làng hoa như Nhật Tân (Hà Nội), Đặng Cương (Hải Phòng) bị hỏng, số còn lại được săn mua, thuê dịp cận Tết.

Năm qua do bão Yagi, vườn đào Nhật Tân, Đông Anh... (Hà Nội) thất thu. Mất khoảng 700 gốc tại vườn ở Đông Anh do bão hồi tháng 9/2024, chủ một vườn đào trên đường An Dương Vương (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết đã nhập thêm cây từ các tỉnh khác để chuẩn bị cho vụ Tết này.

Chiều 23 tháng Chạp, các nhà vườn trồng đào tất bật đánh chuyển cây để kịp giao cho khách mua, thuê. Vườn đào Vĩnh Tiến (Nhật Tân, Hà Nội) còn khoảng 20 gốc đào cổ thụ chờ khách tới chọn.

Cách đó chừng 1 km, một nhà vườn đang vận chuyển các cây đào cổ thụ vào trung tâm Hà Nội cho khách thuê. Tuy vậy, chủ vườn cho biết năm nay "không dám tăng giá, lượng bán cũng chậm hơn" dù nhiều cây bị chết do bão, nguồn cung khan hiếm.

Những cây đào cổ tạo thế tại một vườn đào Nhật Tân, Hà Nội, ngày 22/1. Ảnh: Bảo Bảo

Theo một nhà vườn tại Nhật Tân (Hà Nội), năm ngoái cây đào cổ thụ dáng trực có thể bán 40 triệu đồng, nhưng nay 30 triệu mà "có khách mua là bán". "Cây bị chết nhiều do bão, nhưng chúng tôi không dám tăng giá vì sức mua yếu", chủ vườn đào này chia sẻ.

Theo khảo sát tại các vườn đào ở Hà Nội, dòng đào cổ thụ được tạo thế, dáng xiên, tam đa... giá thấp hơn năm ngoái, còn 10-100 triệu đồng một cây.

"Thành bại, được mất của dân trồng đào cổ trông cả vào vài ngày này. Người mua cận Tết luôn mong rẻ, nhưng chúng tôi cố gắng giữ giá hoặc chỉ tăng ít, dù chi phí thuê thợ, xe vận chuyển đắt hơn", anh nói thêm.

Nhân viên một vườn đào tại Nhật Tân (Hà Nội) chuẩn bị vận chuyển cây cho khách mua, thuê, ngày 22/1. Ảnh: Bảo Bảo

Đào cổ là dòng cây lâu năm, được các nhà vườn mua gốc đào già, đào cổ thụ về ươm trồng, ghép và tạo thế độc đáo. Giá đào cổ dao động từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng. Nhiều vườn thậm chí chỉ cho thuê để giữ cây.

Quy trình chăm sóc đào cổ kỳ công hơn các loại đào khác. Muốn có cây đào đẹp, ra hoa đúng dịp Tết, từ cách đây vài tháng, nhà vườn đã chuẩn bị các công đoạn làm đất, thuê thợ, đưa gốc vào chậu rồi chăm bón, tạo dáng, uốn thế...

Hải Phòng - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Yagi hồi tháng 9 năm ngoái - các vườn đào tại đây thưa thớt hơn mọi năm.

Những ngày giữa tháng Chạp, làng cây hoa Đặng Cương (quận An Dương) - thủ phủ hoa đào cảnh ở Hải Phòng khá vắng vẻ. Hàng trăm cây đào trơ trọi, được người trồng phủ kín nilon, chưa kịp ra lá, hoa vào đúng dịp Tết này.

Vườn đào nhà ông Đỗ Văn Ngọc bị mất hơn 70 cây (gốc liền thân, đào cổ) vì bão Yagi, khoảng 60 gốc còn trụ lại và được chăm sóc để ra hoa đúng dịp Tết. Bị bão "quét" gần hết cây bán Tết, ông phải xoay hơn một trăm triệu đồng để nhập lại gốc đào cổ từ vùng cao, thay thế số cây đã chết.

"Năm nay, vụ đào Tết coi như mất trắng. Cả làng phải gây dựng số đào đã mất", ông Ngọc, chủ vườn đào ở làng Đặng Cương nói.

Đào ít và khan hàng nên phần lớn các gốc tại vườn đào đã được khách đặt thuê từ sớm. Ông Ngọc cho biết toàn bộ số đào còn lại trong vườn nhà ông được khách đặt cọc, thuê chơi Tết. Giá thuê dao động 4-7 triệu đồng một cây.

Gốc đào cổ thụ bọc kín để ươm mầm thay vì ra hoa phục vụ dịp Tết. Ảnh Lê Tân

Anh Vũ Văn Vỹ - chủ một doanh nghiệp ở quận Lê Chân (Hải Phòng) tới tận vườn xem và đặt cọc đào chơi Tết. Theo anh, năm nay đào không rộ đẹp bằng mọi năm, nhưng với tình hình khan hiếm hiện tại, "có đào chơi Tết là quý rồi".

Nhu cầu thị trường cao, nguồn cung ít, các chủ vườn đào chỉ tăng giá khoảng 20% so với năm ngoái. "Giá cao quá là mất khách. Mình thỏa thuận hợp lý năm sau họ còn quay lại", ông Ngọc nói.

Làng Đặng Cương hiện nay thuộc phường An Hải (vừa được thành lập từ hai xã Đặng Cương và xã Quốc Tuấn), có tổng số 120 ha diện tích trồng đào. Thiên tai trong năm 2024, đặc biệt là cơn bão Yagi khiến 80% cây đào trong phường phải vứt bỏ, thiệt hại lớn chưa từng có ở địa phương này, theo UBND quận An Dương.

Người dân chọn và đặt cọc quất cảnh Minh Kha để chơi Tết. Ảnh Lê Tân

Ngoài đào, quất là loại cây cảnh được người dân chuộng mua dịp Tết. Không khí ở làng quất cảnh Minh Kha (phường Đồng Thái, quận An Dương) sôi động trong những ngày cận Tết. Từ đầu tháng Chạp, người dân từ khắp nơi đã đổ về vườn ươm quất tại đây để đặt cọc.

"Trước đây, cánh đồng trồng quất thường xuyên bị ngập lụt. Người dân đã bỏ rất nhiều công sức để chăm sóc nên đợt bão Yagi vừa qua, nhiều cây bị đổ nhưng thiệt hại không nghiêm trọng", bà Đỗ Thị Năm, người trồng quất tại làng Minh Kha chia sẻ.

Giá quất cảnh chơi Tết năm nay dao động từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng một cây, tùy thế cây. "Cây càng to, càng được giá hơn năm ngoái, chênh lệch thậm chí lên đến cả triệu đồng", bà Năm cho biết. Hiện phường Đồng Thái có khoảng 60 ha trồng quất cảnh.

Theo phòng Kinh tế quận An Dương, địa phương này có khoảng 400 ha hoa, cây cảnh được trồng tập trung ở các phường An Hải, Hồng Thái, Tân Tiến, Lê Lợi... Riêng phường Đồng Thái có khoảng 60 ha trồng quất cảnh. Do ảnh hưởng bão Yagi hồi tháng 9/2024, diện tích trồng đào, quất giảm, chất lượng quả cũng không bằng mọi năm.

Bảo Bảo - Lê Tân