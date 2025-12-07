Đảo chính bất thành, nhóm binh sĩ Benin bị bắt

Giới chức Benin thông báo đã phá vỡ âm mưu đảo chính, chỉ vài giờ sau khi nhóm binh sĩ tuyên bố phế truất Tổng thống Talon.

Bộ trưởng Nội vụ Benin Alassane Seidou hôm nay cho biết lực lượng vũ trang đã ngăn chặn được âm mưu đảo chính. "Chính phủ kêu gọi người dân tiếp tục công việc như thường lệ", ông nói.

Phát ngôn viên chính phủ Wilfried Leandre Houngbedji nói rằng tổng cộng 14 binh sĩ đã bị bắt, nhưng không nêu chi tiết. Theo các nguồn tin quân sự và an ninh Benin, hầu hết số này là quân nhân đang tại ngũ, cùng một người đã xuất ngũ.

Nhóm binh sĩ tự xưng là Ủy ban Tái thiết Quân sự Benin (CMR) trước đó phát biểu trên truyền hình rằng lực lượng này đã họp và ra quyết định "phế truất ông Patrice Talon khỏi chức vụ tổng thống".

Nhóm binh sĩ âm mưu đảo chính tuyên bố phế truất Tổng thống Talon trên truyền hình ngày 7/12. Ảnh: Al Jazeera

Ngoại trưởng Olushegun Adjadi Bakari cho hay nhóm đảo chính chỉ kiểm soát được đài truyền hình nhà nước, nhưng đã bị cắt sóng ngay sau đó. Đài truyền hình hoạt động trở lại, tạo điều kiện để Bộ trưởng Nội vụ tuyên bố ngăn chặn thành công âm mưu đảo chính.

Bất ổn ở Benin diễn ra trong lúc quốc gia này chuẩn bị bầu cử tổng thống vào tháng 4/2026, đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Talon, người đã nắm quyền từ năm 2016. Liên minh cầm quyền Benin đã đề cử Bộ trưởng Tài chính Romuald Wadagni làm ứng viên.

Benin là quốc gia ở Tây Phi có diện tích hơn 114.000 km2 với dân số khoảng 13,7 triệu người. Khu vực Tây Phi và Trung Phi những năm gần đây xảy ra nhiều cuộc đảo chính, trong đó gần nhất là cuộc đảo chính hồi tháng trước ở Guinea-Bissau.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)