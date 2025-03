Đạo chích giật điện thoại khiến hai bé gái bị thương

Bình ĐịnhPhùng Vỹ Trung, 29 tuổi, giật điện thoại của bé gái 13 tuổi khi em đang ngồi sau xe đạp điện của bạn, khiến hai bé té ngã, nhập viện.

Ngày 5/3, Trung trú xã Ân Tín, huyện Hoài Ân bị Công an tỉnh Bình Định bắt để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Phùng Vỹ Trung (giữa, áo đen) được đưa đến nơi đã bán điện thoại sau khi cướp. Ảnh: Danh Toại

Tối 2/3, hai bé gái 13 tuổi đi xe đạp điện trên khu phố ở xã Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn. Cô gái ngồi sau đang xem điện thoại thì bất ngờ bị Trung áp sát, giật lấy.

Hành vi của Trung khiến hai em ngã xuống đường, bị thương và phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Sau một ngày truy xét, lực lượng chức năng tìm ra Trung.

Nghi can này từng có tiền án về tội Cướp giật và Trộm cắp tài sản. Chiếc điện thoại tang vật được công an thu hồi.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định, cho biết đây là vụ án đầu tiên đơn vị trực tiếp điều tra sau khi nhận chuyển giao nhiệm vụ từ công an huyện, với sự phối hợp của lực lượng công an các xã, phường.

Danh Toại