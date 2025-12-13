Đảo Châu Âu của Ecopark nhận giải 'Dự án phong cách nhất châu Á'

Phân khu Đảo Châu Âu thuộc Eco Central Park được vinh danh tại PropertyGuru Asia Property Awards 2025 ngày 12/12 nhờ dấu ấn kiến trúc, cảnh quan và hệ giá trị phát triển bền vững.

PropertyGuru Asia Property Awards diễn ra tại Bangkok, công bố Đảo Châu Âu, thuộc đại đô thị gần 200 ha Eco Central Park là "Dự án nhà ở phong cách nhất châu Á 2025". Hạng mục dành cho dự án thể hiện rõ dấu ấn kiến trúc, cảnh quan và phong cách sống theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Thành Quang- Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark cho biết giải thưởng khẳng định giá trị phong cách, kiến trúc, cảnh quan của phân khu. "Việc được vinh danh là sự ghi nhận từ cộng đồng quốc tế dành cho Đảo Châu Âu nói riêng, nhà sáng lập Ecopark nói chung trong suốt hành trình hơn hai thập kỷ phát triển", ông Quang nói.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark nhận giải thưởng "Dự án nhà ở phong cách nhất Châu Á" năm 2025 cho phân khu Đảo Châu Âu, Eco Central Park. Ảnh: Ecopark

Đảo Châu Âu có quy mô 33 ha là phân khu compound cao cấp bậc nhất trong đại đô thị gần 200 ha tại phường Trường Vinh, Nghệ An. Tỷ lệ xây dựng 14%, phần còn lại dành cho cảnh quan nước, cây xanh và tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế. 100% biệt thự mở tầm nhìn hướng mặt nước, tạo nét đặc trưng trong kiến trúc và trải nghiệm sống.

Là phân khu compound khép kín, giá trị của Đảo Châu Âu đến từ hệ sinh thái vượt ra ngoài ranh giới căn nhà. Bốn cổng an ninh kiểm soát ra vào, hệ thống camera tự động và tuần tra 24/7 giúp đảm bảo riêng tư và an toàn cho cư dân. Chỉ chủ nhà mới có quyền cho phép khách bước qua cổng, một tiêu chuẩn ngày càng được khách hàng cao cấp chú trọng.

Phối cảnh nhánh đảo lấy cảm hứng từ hoa Violet. Ảnh: Ecopark

Biệt thự đảo là dòng sản phẩm đặc trưng của Ecopark, được phát triển với triết lý "mặt nước bao quanh" để tăng tính riêng tư, tối ưu cảnh quan và giữ cảm giác biệt lập ngay trong lõi đô thị. Với lợi thế toạ lạc bên dòng sông Lam, sở hữu trục cảnh quan mặt nước nội khu 21ha, nhà sáng lập Ecopark phát triển ba phân khu biệt thự đảo mang ba đặc trưng riêng biệt.

Bên cạnh nét đẹp cổ điển của Đảo Châu Âu, phân khu biệt thự đảo Central Island vừa được ra mắt lại mang đến sự hiện đại, trẻ trung nằm ở trung tâm đại đô thị.

Central Island quy mô 22 ha, tiếp giáp các đại lộ Hùng Vương 40 m, Âu Cơ 34 m, Central Island 29 m và hai trục đường ven hồ, giúp cư dân tiếp cận nhanh hệ tiện ích lân cận. Nhánh đảo được quy hoạch mặt nước bao quanh, tạo đường biên mềm tách biệt với phân khu kế cận. Lớp an ninh gồm cổng kiểm soát, camera và tuần tra nội khu duy trì sự riêng tư và an toàn cho cư dân.

Đảo Châu Âu bao quanh bởi mặt nước. Ảnh: Ecopark

Bên trong, hệ tiện ích được tổ chức theo tiêu chuẩn resort với sân chơi trẻ em kết nối vườn chủ đề; đường dạo và vườn trà cho người lớn tuổi; khu thể thao ngoài trời; phòng gym và yoga. Clubhouse rộng 2.750 m2 có hồ bơi bốn mùa, sauna và khu café phục vụ riêng biệt cho cư dân biệt thự đảo.

Thiết kế cảnh quan sử dụng nhiều tầng cây và hoa mặt nước, tạo vùng đệm sinh thái vừa thẩm mỹ vừa an toàn. Từ vườn trẻ em đến vườn thư giãn và vườn thể thao, các không gian được bố trí để tăng tương tác cộng đồng nhưng vẫn giữ sự hài hòa với thiên nhiên.

Đảo Châu Âu hay Central Island là những đại diện của Ecopark về dòng sản phẩm biệt thự đảo: coi trọng riêng tư, lấy mặt nước và cảnh quan làm cốt lõi, và tạo ra chuẩn sống biệt lập giữa lõi đô thị. Giá trị của dòng sản phẩm nằm ở khả năng kiến tạo môi trường sống đồng bộ, khép kín và bền vững cho các thế hệ kế tiếp, thay vì chỉ dựa trên độ hiếm hay quy mô.

Sản phẩm biệt thự đảo Central Island. Ảnh: Ecopark

Eco Central Park là đô thị quy mô gần 200 ha do nhà sáng lập Ecopark phát triển tại phường Trường Vinh, Nghệ An. Ngoài biệt thự đảo, đô thị hiện ra mắt các phân khu thấp tầng, cao tầng, trung tầng, phố thương mại. Nhiều phân khu đã hoàn thiện, đón cư dân về sinh sống.

PropertyGuru Asia Property Awards là một trong những chương trình giải thưởng uy tín và lâu đời nhất trong lĩnh vực bất động sản, được tổ chức bởi PropertyGuru Group - tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu châu Á. Tất cả hạng mục đều được thẩm định bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia quốc tế, thông qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt.

Hoài Phương