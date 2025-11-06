Đào bể bơi sau vườn, bất ngờ tìm thấy 5 thỏi vàng

PhápNgười đàn ông vô tình phát hiện kho báu trị giá khoảng 800.000 USD khi đang đào bể bơi trong khu vườn nhà.

Một đàn ông tại thị trấn Neuville-sur-Saone ở miền đông nước Pháp hồi tháng 5 đã trình báo với chính quyền địa phương rằng ông tìm thấy "5 thỏi vàng và nhiều đồng xu" được chôn trong nhiều túi nhỏ, khi ông đang thi công bể bơi ở vườn nhà.

Hội đồng thị trấn ngày 5/11 xác nhận ông được phép giữ lại số tài sản này, sau khi xác minh chúng đều có nguồn gốc hợp pháp và không thuộc về một di chỉ khảo cổ nào, theo báo địa phương Le Progres.

Cảnh sát cho biết số vàng này có lịch sử mua bán hợp pháp và từng được nung chảy tại một nhà máy tinh luyện gần thị trấn, cách đây khoảng 15-20 năm. Chủ cũ của mảnh vườn đã qua đời. Tổng giá trị số vàng được ước tính khoảng 800.000 USD.

Nhân viên xếp vàng thỏi trong một nhà máy luyện vàng ở Novosibirsk, Nga. Ảnh: Reuters

Một câu chuyện hy hữu tương tự từng xảy ra ở Anh vào năm 2020. Một gia đình trong vùng Hampshire tìm thấy 64 đồng xu vàng trong vườn nhà khi đang sửa hàng rào. Các nhà khảo cổ hơn một năm sau cũng tìm thấy thêm 6 đồng xu cổ trong khu vực. Các chuyên gia cho rằng kho báu được chôn vào cuối thập kỷ 1530. Bộ sưu tập này sẽ được đấu giá tại Zurich, Thụy Sĩ trong tháng 11, dự kiến thu về khoảng 308.000 USD.

Năm 2014, một cặp vợ chồng ở bang California cũng vô tình phát hiện 1.427 đồng xu vàng có niên đại từ 1847 đến 1894 dưới gốc cây, trong lúc dắt chó đi dạo. Các chuyên gia đánh giá số đồng xu hiếm này có giá trị lên đến hàng triệu USD trong giới sưu tầm đồ cổ.

Thanh Danh (Theo AFP, Fox, NBC)