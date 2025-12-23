Dani Alves vừa thi đấu, vừa làm chủ CLB

Cựu hậu vệ Barca và tuyển Brazil Dani Alves chuẩn bị mở ra một chương mới trong sự nghiệp, khi hoàn tất việc mua lại CLB hạng Ba Bồ Đào Nha Sao Joao de Ver.

Theo kênh ESPN Brazil, Alves đã chốt các điều khoản để sở hữu Sporting Clube de Sao Joao de Ver - CLB thuộc giải hạng Ba Bồ Đào Nha có trụ sở tại vùng Aveiro. Cựu hậu vệ sinh năm 1983 đang xem xét khả năng ký hợp đồng 6 tháng để thi đấu cho chính CLB này.

Alves được cho nhận sự hậu thuẫn từ một nhóm nhà đầu tư Brazil để hoàn tất thương vụ mua Sporting Clube de São João de Ver. CLB này hiện có ba cầu thủ Brazil, trong đó có cựu tiền vệ cánh Palmeiras, Washington.

Dani Alves trong buổi tập cùng tuyển Brazil năm 2022. Ảnh: AFP

Hồi tháng 1/2023, Alves bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục người phụ nữ 23 tuổi tại một hộp đêm ở Barcelona trước đó gần một tháng. Cựu hậu vệ Barca phải ngồi tù hơn một năm trước khi bị kết án tù 4 năm 6 tháng.

Tháng 3/2024, nhờ nộp 1,1 triệu USD tiền bảo lãnh, anh được tại ngoại trong khi chờ tuyên án lần cuối về tội tấn công tình dục. Đến ngày 28/3/2025, Tòa án cấp cao ở vùng Catalonia của Tây Ban Nha cho biết phán quyết ban đầu có "những điểm không nhất quán và mâu thuẫn", từ đó hủy án hiếp dâm với Alves dù điều này gây nhiều bất bình.

Kể từ khi được tuyên trắng án, Alves chủ yếu hoạt động hậu trường trong lĩnh vực bóng đá tại châu Âu, với vai trò môi giới cầu thủ. Nhưng theo EPSN, anh luôn nuôi ý định trở lại thi đấu, đồng thời theo học để lấy bằng HLV. Hậu vệ người Brazil vẫn duy trì tập luyện cá nhân và tin rằng chỉ cần khoảng 30 ngày để đạt lại thể trạng thi đấu, sẵn sàng ra sân cho đội bóng mới.

Trận đấu chính thức gần nhất của Alves diễn ra ngày 8/1/2023 trong màu áo Pumas tại giải VĐQG Mexico. CLB này đã chấm dứt hợp đồng ngay sau khi cầu thủ người Brazil bị bắt.

Alves được xem là hậu vệ phải hay nhất 15 năm qua. Cựu cầu thủ 41 tuổi từng giành ba Champions League, 6 La Liga với Barca, hai UEFA Cup với Sevilla, Serie A với Juventus, hai Ligue 1 với PSG, HC vàng Olympic và Copa America với tuyển Brazil.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, sự nghiệp lừng lẫy giúp Alves từng có khối tài sản trị giá gần 60 triệu USD. Trong đó, anh có thu nhập gần 11 triệu USD mỗi năm khi còn thi đấu cho Barca.

Hồng Duy (theo ESPN)