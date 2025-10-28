Tây Ban NhaSau khi được tuyên trắng án cáo buộc hiếp dâm, cựu hậu vệ Barca và tuyển Brazil dấn thân vào con đường tôn giáo, trở thành người rao giảng Lời Chúa trong một nhà thờ tại Girona.

Theo chương trình Vamos a ver, Alves hiện thường xuyên thuyết giảng cho các tín đồ về đức tin Cơ đốc. Trong một đoạn video được lan truyền, anh chia sẻ: "Tôi luôn cảm thấy rằng Chúa không xa cách. Tôi từng là người chạy dọc biên, và bây giờ tôi muốn nói rằng Chúa không chỉ ở trên kia, mà ở ngay đây với chúng ta".

Cựu cầu thủ 42 tuổi tiếp tục: "Phải nghiêm túc với những điều thuộc về Chúa và phải có đức tin. Tôi là minh chứng sống cho điều đó. Tôi đã có một giao ước với Chúa".

Dani Alves thành người truyền đạo Dani Alves thuyết giáo tại nhà thờ ở Girona.

Anh kể rằng trong giai đoạn tăm tối nhất, một người có đức tin đã giúp anh tìm lại con đường đúng đắn. "Giữa cơn bão tố, luôn có một sứ giả của Chúa. Người đó đã đưa tôi trở lại nhà thờ, và hôm nay tôi đứng đây nhờ họ. Giờ tôi sống trong sức mạnh của Chúa", Alves bày tỏ.

Sáng 20/1/2023, Alves bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục người phụ nữ 23 tuổi tại một hộp đêm ở Barcelona trước đó gần một tháng. Cựu hậu vệ Barca phải ngồi tù hơn 1 năm trước khi bị kết án tù 4 năm 6 tháng.

Tháng 3/2024, nhờ nộp 1,1 triệu USD tiền bảo lãnh, anh được tại ngoại trong khi chờ tuyên án lần cuối về tội tấn công tình dục. Đến ngày 28/3/2025, Tòa án cấp cao ở vùng Catalonia của Tây Ban Nha cho biết phán quyết ban đầu có "những điểm không nhất quán và mâu thuẫn", từ đó hủy án hiếp dâm với Alves dù điều này gây nhiều bất bình.

Một bài đăng của Dani Alves trên Instagram. Ảnh: Instagram / Dani Alves

Trước khi được tuyên trắng án, Alves đã bắt đầu thể hiện niềm tin tôn giáo qua mạng xã hội. Từ cuối năm 2024, anh thường xuyên đăng các câu Kinh Thánh, hát thánh ca bằng nhiều ngôn ngữ, và tự nhận mình là "môn đồ của Chúa Jesus" trên Instagram.

Đức tin này hiện không chỉ thể hiện trong lời nói mà còn là trọng tâm của cuộc sống mới của Alves, khi anh vừa đón con đầu lòng với vợ Joana Sanz. Gia đình Alves hiện sống trong căn biệt thự sang trọng được định giá 5,4 triệu USD tại Esplugues de Llobregat, Barcelona.

Dani Alves và vợ Joana Sanz. Ảnh: Instagram / Joana Sanz

Alves được xem là hậu vệ phải hay nhất 15 năm qua. Cựu cầu thủ 41 tuổi từng giành ba Champions League, sáu La Liga với Barca, hai UEFA Cup với Sevilla, Serie A với Juventus, hai Ligue 1 với PSG, HC vàng Olympic và Copa America với tuyển Brazil.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, sự nghiệp lừng lẫy giúp Alves từng có khối tài sản trị giá gần 60 triệu USD. Trong đó, anh có thu nhập gần 11 triệu USD mỗi năm khi còn thi đấu cho Barca.

Hồng Duy (theo Telecinco, Larazon)