Dani Alves bị đòi bồi thường 5 triệu USD

CLB Mexico UNAM Pumas thôi hợp đồng và bắt Dani Alves bồi thường vì vi phạm các điều khoản ứng xử, sau bê bối cáo buộc tấn công tình dục.

Sáng 20/1, Alves bị cảnh sát bắt theo cáo buộc tấn công tình dục một người phụ nữ trẻ trong nhà vệ sinh khu vực VIP tại hộp đêm Sutton ở Barcelona ngày 30/12.

Theo UOL Esporte, ngay trong 20/1 - ngày Alves bị bắt, ban lãnh đạo UNAM Pumas họp khẩn rồi email thông báo chấm dứt hợp đồng với Alves và yêu cầu bồi thường 5 triệu USD. Hợp đồng giữa đôi bên ghi rõ việc Alves sẽ phải nộp phạt nếu tham gia "vào bất kỳ vụ bê bối nào được công khai" hoặc "bất kỳ hành động nào được coi là tội phạm theo pháp luật của quốc gia - nơi diễn ra sự việc".

Dani Alves trong một trận đấu cùng UNAM Pumas. Ảnh: El Periodico

UNAM Pumas cho rằng Alves đã vi phạm thỏa thuận bảo cáo buộc hiếp dâm và yêu cầu bồi thường tài chính. "Với những vi phạm rất nghiêm trọng của cầu thủ, theo các thỏa thuận trong thứ 14 và 15 của hợp đồng, cầu thủ phải hoàn trả cho CLB số tiền bồi thường được quy định trong điều khoản thứ 15, với số tiền 5 triệu USD ròng, nghĩa là không phải chịu bất kỳ khoản thuế hay khoản khấu trừ nào", UOL Esporte trích điều khoản trong hợp đồng của UNAM Pumas và Alves.

CLB Mexico doạ kiện lên FIFA, nếu Alves không trả tiền bồi thường. "UNAM Pumas có quyền thực hiện bất kỳ và tất cả hành động trước FIFA và/hoặc bất kỳ cơ quan tài phán có thẩm quyền và có liên quan nào khác để yêu cầu bồi thường, theo các thỏa thuận của điều khoản thứ 15 của hợp đồng", thông báo của CLB có đoạn.

Hậu vệ người Brazil gia nhập UNAM Pumas hè 2022, theo hợp đồng một năm, sau khi không được Barca gia hạn. Anh đá 12 trận, có bốn kiến tạo - thông số không tệ ở tuổi 39. Nhưng như Chủ tịch Leopoldo Silva nói sau vụ việc, UNAM Pumas "không cho phép hành vi của bất kỳ cầu thủ nào làm tổn hại đến triết lý và công việc của CLB"

Theo La Vanguardia - nhật báo có trụ sở chính tại Barcelona và là tờ báo hàng đầu của Catalonia, đội ngũ bào chữa của Alves, đứng đầu là luật sư hình sự danh tiếng Cristobal Mertell, đã đệ đơn kháng cáo lệnh tạm giam không bảo lãnh lên Tòa phúc thẩm Barcelona ngày 30/1. Họ viện dẫn nguồn gốc gia đình, xã hội, cá nhân và công việc kinh doanh của Alves tại Barcelona để yêu cầu thân chủ được tại ngoại.

Nhưng đến ngày 1/2, El Periodico thông tin thẩm phán của vụ án cho rằng "sự việc có quá nhiều bằng chứng để xem xét". Anna Marin, một thẩm phán tại toà Barcelona, cũng nhấn mạnh rằng điều tra vụ việc mới bắt đầu, và đến nay, chưa có gì là chắc chắn. Vì thế, Alves phải ngồi tù thêm vài ngày nữa.

Theo lời khai của nạn nhân, Alves ép cô ngồi lên người, tát, đẩy cô xuống sàn và buộc cô thực hiện hành vi giao cấu - điều cô đã chủ động chống cự. Đêm 30/12, cô được đưa đến Phòng khám Bệnh viện ở Barcelona, nơi cô được kiểm tra dấu vết bằng chứng sinh học.

Nhưng theo đội ngũ luật sư của Alves, những cáo buộc của người phụ nữ "không nhất quán, do không chính xác" và có thể là do "sự bóp méo câu chuyện". Họ lập luận thêm rằng băng hình từ camera an ninh hoàn toàn bác bỏ "lời khai về sự việc của nạn nhân" khi không cho thấy người phụ nữ trẻ đang ở trong trạng thái "bị uy hiếp hay khiếp sợ".

Hồng Duy