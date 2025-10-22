Đánh võng chuyển làn, xe máy lao thẳng vào đầu ôtô

Hưng YênLấn làn vượt ẩu ngay khi xe tải ở hướng ngược chiều đi tới, nam thanh niên bị đâm ngã ra đường, hôm 19/10 tại Thái Thụy.

Lao đầu vào ôtô người đi xe máy bị hất văng ra đường Video: CTV

Tình huống giao thông: Người đàn ông điều khiển xe máy tốc độ cao bất ngờ đánh lái lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt qua một chiếc xe tải. Lúc này ở hướng ngược chiều một chiếc xe tải khác đi tới, người đi xe máy lao thẳng vào đầu xe tải và bị hất văng ra đường. Chưa rõ thương vong sau va chạm.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không phóng nhanh vượt ẩu, khi vượt ngoài việc có tín hiệu xin đường, lái xe cần quan sát và chỉ vượt khi đảm bảo an toàn. Việc lấn hẳn sang làn đường ngược chiều vượt ở tốc độ cao như người đi xe máy trong video gây mất an toàn cho bản thân và những phương tiện khác. Nghị định 168/2024 quy định, lỗi xe máy vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ