Đánh vỡ đầu cán bộ khi bị nhắc đội mũ bảo hiểm

Hà TĩnhNguyễn Doãn Vũ đánh tổ trưởng an ninh Trần Đình Đông gây chấn thương sọ não, do cảm thấy "bị soi mói" vì lời nhắc lái xe sao không đội mũ bảo hiểm.

Vũ, 31 tuổi, trú xã Đồng Lộc, bị khởi tố, tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng do VKSND khu vực 3 - Hà Tĩnh phê chuẩn, công bố chiều 27/11.

Nghi can Vũ (đứng giữa), tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hùng Lê

Tối 3/10, Vũ cùng một số người bạn lái xe máy đi chơi trên đường làng ở thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc, trước đây thuộc huyện Can Lộc, mà không đội mũ bảo hiểm nên bị cán bộ thuộc Tổ an ninh cơ sở thôn Dư Nại chiếu đèn kiểm tra nhắc nhở.

Nhà chức trách cáo buộc, Vũ sau đó to tiếng cho rằng "bị soi mói". Trong lúc tranh cãi, Vũ đấm 2-3 phát vào đầu ông Trần Đình Đông, Tổ trưởng an ninh cơ sở thôn Dư Nại. Ông Đông đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu ngoài, vỡ xương, tổn hại sức khỏe 36%.

Vũ khai thời điểm gây án có uống rượu nên không kiểm soát được hành vi.

Đức Hùng