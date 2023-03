Đánh vào đầu công an khi bị bắt quả tang

Thừa Thiên - HuếVõ Văn Nẵng, 28 tuổi, dùng sào tre tấn công khiến một công an bị thương ở đầu khi bắt quả tang anh ta khai thác cát lậu.

Ngày 28/3, Công an huyện Phong Điền cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nẵng để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Võ Văn Nẵng thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Hồng Trần

0h ngày 7/3, khi đang tuần tra trên tuyến sông Ô Lâu đoạn qua thôn Hoà Viện, xã Phong Bình, Công an xã Phong Bình phát hiện Nẵng cùng Võ Văn Khoa, 35 tuổi dùng đò máy để khai thác cát trên sông.

Các công an ra hiệu lệnh dừng khai thác thì Khoa điều khiển đò máy bỏ chạy, Nẵng xúc cát đổ xuống sông. Khi đò máy của công an áp sát, Nẵng bị cáo buộc dùng sào tre chống trả, tấn công vào đầu một công an viên, gây thương tích.

Võ Thạnh