Danh tính người phụ nữ trên logo cá hộp 'Ba Cô Gái'

Thái LanHơn 50 năm sau bức ảnh quảng cáo với thù lao 500 baht, danh tính người phụ nữ đứng giữa logo cá hộp "Ba Cô Gái" quen thuộc với hàng triệu gia đình Việt mới được hé lộ.

Thương hiệu cá hộp Ba Cô Gái (Three Lady Cooks) xuất hiện trong bữa ăn của người Việt từ nhiều thập niên trước. Hình ảnh ba người phụ nữ cười rạng rỡ trên vỏ hộp cá mòi, cá nục sốt cà đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, câu chuyện về những nhân vật có thật trong bức ảnh biểu tượng này vẫn là một ẩn số cho đến gần đây.

Bí mật được hé lộ khi tài khoản TikTok picha966 đăng tải hình ảnh so sánh giữa người trong logo và mẹ mình, kèm dòng chia sẻ: "Người đứng giữa là mẹ tôi".

Thương hiệu cá hộp Ba Cô Gái (Three Lady Cooks) là món ăn quen thuộc với người Việt từ đầu năm 2000. Ảnh: @picha966

Picha xác nhận mẹ cô là bà Runglawan Sripatimakoon. Bức ảnh được chụp hơn 50 năm trước, khi bà 28 tuổi. Thời điểm đó, bà nhận lời làm mẫu quảng cáo cho thương hiệu này với mức thù lao 500 baht. Vào đầu thập niên 70, đây là một khoản tiền có giá trị, tương đương mức lương tháng của nhiều người lao động phổ thông tại Thái Lan, chứ không hề ít ỏi như so sánh với tỷ giá hiện tại.

Kỷ niệm thời thanh xuân này được bà Runglawan trân trọng, phóng to bức ảnh và treo tại phòng khách suốt nhiều năm qua.

Bà Runglawan Sripatimakoon, là người đứng giữa trong logo ba cô gái của thương hiệu cá hộp "Ba Cô Gái". Ảnh: @picha966

Ngược dòng thời gian về năm 1972, bà Runglawan không phải là một người mẫu vô danh. Bà từng là một "Nang Songkran" (Người đẹp Songkran) - biểu tượng nhan sắc trong lễ hội té nước truyền thống, đồng thời hoạt động sôi nổi với vai trò diễn viên, người mẫu và dẫn chương trình tại xứ Chùa Vàng.

Về danh tính hai người phụ nữ còn lại, gia đình cho biết họ là những người mẫu được thuê chụp cùng thời điểm, trong đó có một người được cho là Rotjana Namwong - em gái của minh tinh màn bạc Thái Lan Aranya Namwong. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng chắc chắn như trường hợp của bà Runglawan.

Bà Runglawan Sripatimakoon ở tuổi 81. Ảnh: @picha966

Hiện tại, ở tuổi 81, "cô gái" năm nào đang sống bình yên cùng con cháu tại tỉnh Chanthaburi. Do tuổi cao, bà phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe như cao huyết áp và đau khớp, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Dù sức khỏe giảm sút, bà vẫn giữ tinh thần lạc quan. Sau khi câu chuyện được chia sẻ, con gái bà bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của cộng đồng mạng Thái Lan và Việt Nam dành cho "người quen cũ" trên những hộp cá mòi năm xưa.

Minh Phương (Theo Tnews, Thaihitz)