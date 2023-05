Đánh thuốc mê chó pitbull cắn chết người để phục vụ điều tra

Bình DươngBị nhốt trong lồng sắt nhưng khi cơ quan chức năng tiếp cận khám nghiệm, chó pitbull rất hung tợn, nhân viên thú y phải đánh thuốc mê.

Chó pitbull cắn chết cụ bà 'rất hung dữ với người già, trẻ em' Lực lượng chức năng gây mê để phục vụ công tác điều tra. Video: Thái Hà

Sáng 18/5, Công an TP Dĩ An tới hiện trường ngôi nhà ở đường Thống Nhất, phường Bình Thắng, để điều tra sự việc chó pitbull cắn chết cụ bà 82 tuổi vào tối qua. Khi cảnh sát tới, chó pitbull vẫn còn dữ tợn, liên tục lồng lộn, quẫy đạp trong chuồng. Ba nhân viên thú y phải dùng kềm sắt chuyên dụng khống chế chó, tiêm thuốc mê, để công an lấy mẫu dấu răng, phục vụ điều tra.

Lời khai ban đầu của bà Trần Thị Thạch Thảo (44 tuổi, chủ nhà), hai vợ chồng nuôi chó pitbull và becgie trong lồng sắt, lâu lâu mới thả ra cho ăn và đi dạo. Tối 17/5, bà mở chuồng đưa chó pitbull ra ở khu vực trước hiên nhà. Lúc này mẹ của bà Thảo nằm ở võng trước nhà nói vọng ra, con chó đã lao vào tấn công.

Thấy mẹ bị chó cắn nhiều chỗ, nhưng con vật quá lớn và hung dữ, người con gái không thể kéo ra. Nạn nhân tử vong sau khoảng hai phút bị tấn công. Người thân đã khống chế được con chó đưa vào lại chuồng sắt, trình báo cơ quan chức năng. Bà Thảo chưa cung cấp được sổ tiêm phòng cho chó khi cán bộ thú y yêu cầu.

Chó pitbull sau khi bị gây mê. Ảnh: Thái Hà

Khai với cảnh sát, chủ nhà cho biết chó pitbull từ trước tới nay chưa cắn ai, song tỏ ra "rất hung dữ với người già và trẻ em". Theo chị Phượng, hàng xóm gia đình nạn nhân, con chó cắn người được chủ nhà nuôi chừng một năm, thường xuyên bị nhốt trong lồng sắt. Có lần chó sổng chuồng chạy ra đường, nhìn rất hung tợn, không sợ khi nhiều người cầm gậy xua đuổi.

Pitbull là giống chó nguồn gốc từ châu Mỹ, được nuôi phổ biến ở Việt Nam, đặc tính rất hung dữ, đứng đầu trong bảng xếp hạng giống chó nguy hiểm. Với sức mạnh cơ thể cộng với hàm răng sắc nhọn, chúng có thể cắn đối phương đến hơi thở cuối cùng. Gần đây một số vụ cho pitbull gây chết người ở các tỉnh thành.

Bác sĩ khuyến cáo các gia đình nếu có nuôi chó cần nhốt, rọ mõm, tiêm phòng đầy đủ và có cảnh báo với người dân xung quanh. Khi bị chó cắn cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng liên tục trong 15 phút, sau đó tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70%; đưa đến cơ sở y tế để xử trí, tiêm phòng dại.

Phước Tuấn