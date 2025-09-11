Danh thắng Tam Chúc là di tích quốc gia đặc biệt

Thủ tướng vừa xếp hạng 4 di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có danh lam thắng cảnh và khảo cổ quần thể Tam Chúc, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình.

Theo quyết định của Thủ tướng ngày 11/9, ba di tích quốc gia đặc biệt khác được xếp hạng gồm: mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); những địa điểm ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1031) tại Nghệ An; chùa Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng chủ tịch các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm quản lý nhà nước với di tích.

Theo Luật Di sản văn hóa, di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia.

Chùa Tam Chúc tại Hà Nam (nay là Ninh Bình). Ảnh: Phạm Chiểu

Hai năm trước, danh thắng Tam Chúc được xếp hạng di tích quốc gia. Khi đó, ông Trần Đình Thành, Cục phó Di sản văn hóa khẳng định địa danh này đáp ứng đủ tiêu chí xếp hạng di tích quốc gia sau quá trình thẩm định thận trọng, khoa học.

Danh thắng Tam Chúc rộng 5.000 ha, trong đó có gần 1.000 hồ nước, 3.000 ha núi đá vôi, rừng tự nhiên, thung lũng, đáp ứng tiêu chí để xếp hạng di tích quốc gia. Nơi đây có quần thể 100 vọoc mông trắng quý hiếm, các loài cá, chim sâm cầm, cò, vạc; là nơi cư trú của người Việt cổ cách nay 10.000 đến 30.000 năm.

Đình Tam Chúc thờ Đinh Tiên Hoàng và hoàng hậu Dương Thị Nguyệt. Chùa Tam Chúc cổ thờ thiền sư Nguyễn Minh Không và Phật hoàng Trần Nhân Tông. Vùng đất Ba Sao - Tam Chúc hình thành hàng triệu năm trước, "có giá trị khảo cổ". Quần thể danh thắng này được quy hoạch là khu du lịch trọng điểm quốc gia.

Vũ Tuân