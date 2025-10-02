Nghệ AnNguyễn Văn Hòa kéo tài xế xuống xe buýt, dùng dây lưng đánh liên tiếp vào người, bắt quỳ giữ đường do mâu thuẫn về việc gửi hàng.

Ngày 2/10, Hòa, trú thôn Quỳ Hậu, đang bị Công an xã Tân Kỳ đang triệu tập để làm rõ sự việc.

Khoảng 13h ngày 1/10, một người bạn liên hệ với xe buýt Thạch Thành chạy tuyến Vinh - Tân Kỳ, gửi cho Hòa hai kiện hàng. Khi nhân viên nhà xe liên hệ, Hòa trả lời vòng vo, không rõ ràng về địa điểm nhận hàng và việc trả cước phí. Hai bên sau đó to tiếng, xảy ra mâu thuẫn.

Đánh tài xế xe buýt, bắt quỳ giữa đường Tài xế xe buýt bị hành hung, ngày 1/10. Video: Hùng Lê

Khi thấy xe buýt chạy đến xã Tân Kỳ, Hòa có mặt tại điểm hẹn nhưng không lấy hàng ngay mà lao lên cabin kéo tài xế xuống đường, bắt quỳ giữa đường rồi dùng thắt lưng đánh liên tiếp.

Sự việc được một số người dân quay video lại, đăng lên mạng xã hội.

Gây án xong, Hòa rời đi. Tài xế xe buýt tinh thần hoảng loạn, hôm nay đã được công ty cho nghỉ để đi khám sức khỏe.

Đại diện hãng xe buýt Thạch Thành đã làm đơn báo cáo sự việc tới Công an xã Tân Kỳ, đề nghị xử lý nghiêm vụ việc.

Đức Hùng