Đánh tài xế taxi tới tấp vì bị yêu cầu hủy chuyến

TP HCMLê Hữu Phụng, 35 tuổi, thừa nhận kẹp cổ, đánh nhiều cái vào đầu và người tài xế taxi khi cãi vã vì bị yêu cầu hủy chuyến do chờ đợi lâu.

Sự việc xảy ra khuya 26/2, Phụng, ở xã Châu Pha, ăn uống cùng bạn gái và anh trai cô này ở quán bia sau chợ Hắc Dịch. Nhậu xong, bạn gái Phụng đặt taxi công nghệ qua app chở đến một khách sạn.

Tài xế Lê Văn Nam, 29 tuổi, đến đón. Lúc này, bạn gái nói Phụng ra xe trước chờ mình đi vệ sinh. Do phải đợi lâu, tài xế Nam yêu cầu hủy chuyến khiến hai bên nảy sinh cãi vã.