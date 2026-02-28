Đánh tài xế taxi tới tấp vì bị yêu cầu hủy chuyến

Sự việc xảy ra khuya 26/2, Phụng, ở xã Châu Pha, ăn uống cùng bạn gái và anh trai cô này ở quán bia sau chợ Hắc Dịch. Nhậu xong, bạn gái Phụng đặt taxi công nghệ qua app chở đến một khách sạn.
Tài xế Lê Văn Nam, 29 tuổi, đến đón. Lúc này, bạn gái nói Phụng ra xe trước chờ mình đi vệ sinh. Do phải đợi lâu, tài xế Nam yêu cầu hủy chuyến khiến hai bên nảy sinh cãi vã.
Sau đó cả ba lên xe, Phụng cùng bạn gái ngồi ghế sau. Phụng bất ngờ chồm lên kẹp cổ, đánh liên tiếp vào đầu, mặt, ngực anh Nam. Tài xế Nam cố gắng vùng thoát, yêu cầu ba người xuống xe, hủy chuyến.
Phụng và bạn gái đón taxi khác về, còn anh trai cô này được bạn chở bằng xe máy.
Rạng sáng 28/2, Phụng đến Công an phường Tân Thành trình diện, thừa nhận hành vi đánh anh Nam. Nhà chức trách đang lập hồ sơ, xem xét xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng và các vi phạm liên quan.
Trường Hà