Đánh tài xế taxi tới tấp sau va chạm ở Nha Trang

Khánh HòaPhạm Hoàng Nhất Thống, 58 tuổi, bị bắt khẩn cấp về hành vi đánh tài xế taxi tới tấp sau va chạm ôtô trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Ngày 27/10, Thống, trú TP HCM, bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ hình sự để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Ông Phạm Hoàng Nhất Thống tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Theo điều tra, 21h ngày 25/10, ông Thống lái xe bán tải trên đường Trần Phú, đoạn gần Quảng trường 2 tháng 4, thì xảy ra va chạm với taxi đi cùng chiều. Ông này lớn tiếng mắng chửi rồi lái xe bỏ đi. Tài xế taxi đi theo, đề nghị giải quyết vụ va chạm, nhưng bị ông Thống tát vào mặt nhiều lần, đồng thời đập vỡ điện thoại.

Sự việc được người dân ghi hình, đăng lên mạng xã hội, nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Đánh tài xế taxi tới tấp sau va chạm ở Nha Trang Tài xế taxi bị đánh tới tấp sau va quẹt giao thông. Video: Đoàn Việt

Tổ công tác của Công an phường Nha Trang và Phòng CSGT đã mời hai người liên quan về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, ông Thống có nồng độ cồn 0,291 miligam/lít khí thở và thừa nhận trước đó có sử dụng rượu bia.

Cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của tài xế taxi và yêu cầu định giá tài sản bị huỷ hoại để xử lý.

Bùi Toàn