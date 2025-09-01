Đánh tài xế taxi công nghệ do bị 'nước bắn lên người'

TP HCMCho rằng ôtô chạy bắn nước lên người, nam thanh niên chạy xe máy đuổi theo chặn đường, đập vỡ kính chiếc taxi công nghệ.

Ngày 1/9, Công an TP HCM tạm giữ Nguyễn Văn Hoàng Khanh, 25 tuổi, quê Tây Ninh để điều tra hành vi hành hung tài xế, đập vỡ kính xe taxi công nghệ.

Theo điều tra, khoảng 22h20 ngày 29/8, tài xế chở khách trên đường ĐT 743 hướng từ TP HCM đi Đồng Nai thì xảy ra mâu thuẫn với Khanh do "bắn nước lên người".

Đập vỡ kính ôtô sau mâu thuẫn giao thông Video thanh niên đập vỡ kính taxi công nghê. Video: Người dân cung cấp

Khi cả hai đến đoạn khu phố Bình Phước B, phường An Phú (Bình Dương cũ), giữa trạm thu phí, Khanh chặn đầu xe, đi bộ qua phía cửa tài xế taxi rồi chửi bới.

Bất ngờ Khanh dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ôtô bên phía tài xế, rồi dùng tay hành hung tài xế. Sau đó, người này tiếp tục dùng tay tháo biển số phía trước rồi ném vào kính, dùng chân đạp vào gương chiếu hậu. Khi được người dân can ngăn, Khanh mới dừng lại và lái xe máy bỏ đi.

Sau khi nhận được trình báo của tài xế, Công an TP HCM vào cuộc điều tra, truy bắt nghi can.

Phước Tuấn