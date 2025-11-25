Danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 33

Lực lượng của U22 Việt Nam gồm các cầu thủ sinh từ năm 2003 trở về sau. Họ đều có kinh nghiệm thi đấu ở V-League và các đội trẻ cũng như tuyển quốc gia Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và vô địch U23 Đông Nam Á 2025.
Trong đó, cầu thủ lớn tuổi nhất là Nguyễn Xuân Bắc sinh ngày 3/2/2003. Cầu thủ nhỏ tuổi nhất là Đinh Quang Kiệt sinh ngày 16/7/2007. Kiệt cũng là cầu thủ cao nhất 1,95 m và nặng nhất 84 kg.
Cầu thủ nhẹ nhất là Nguyễn Thái Sơn và Lê Văn Thuận (61 kg). Cầu thủ thấp nhất là Khuất Văn Khang 1,68 m.
Đội đang tập luyện tại Vũng Tàu đến ngày 30/11. Ngày 1/12, HLV Kim Sang-sik sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ sang Thái Lan. Tại bảng B, Việt Nam lần lượt gặp Lào vào ngày 4/12 và Malaysia 11/12.
Thủ môn (3)
Trần Trung Kiên (HAGL): 9/2/2003, cao 1,91 m, nặng 78 kg
Cao Văn Bình: (SLNA): 8/1/2005, cao 1,83 m, nặng 80 kg
Nguyễn Tân (CA TP HCM): 16/7/2005, cao 1,80 m, nặng 78 kg.
Hậu vệ (8)
Lê Văn Hà (Hà Nội): 1/7/2004, cao 1,84 m, nặng 70 kg
Võ Anh Quân (PVF-CAND): 7/5/2004, cao 1,73 m, nặng 63 kg
Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND): 5/8/2004, cao 1,84 m, nặng 76 kg
Đặng Tuấn Phong (Thể Công): 7/2/2003, cao 1,78 m, nặng 76 kg
Phạm Lý Đức (CAHN): 14/2/2003, cao 1,82 m, nặng 78 kg
Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng): 16/5/2003, cao 1,75 m, nặng 68 kg
Đinh Quang Kiệt (HAGL): 16/7/2007, cao 1,95 m, nặng 84 kg
Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng): 27/7/2003, cao 1,75 m, nặng 65 kg.
Tiền vệ (11)
Nguyễn Công Phương (Thể Công): 3/6/2006, cao 1,70 m, nặng 70 kg
Khuất Văn Khang (Thể Công): 15/5/2003, cao 1,68 m, nặng 63 kg
Phạm Minh Phúc (CAHN): 7/2/2004, cao 1,72 m, nặng 64 kg
Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa): 13/7/2003, cao 1,71 m, nặng 61 kg
Lê Văn Thuận (Thanh Hóa): 15/7/2006, cao 1,76 m, nặng 61 kg
Viktor Le (Hà Tĩnh): 10/11/2003, cao 1,80 m, nặng 70 kg
Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP HCM): 6/3/2004, cao 1,73 m, nặng
70 kg
Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng): 27/2/2003, cao 1,72 m, nặng 63 kg
Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND): 3/2/2003, cao 1,74 m, nặng 66 kg
Nguyễn Đức Việt (Ninh Bình): 1/1/2004, cao 1,74 m, nặng 70 kg
Trần Thành Trung (Ninh Bình): 23/5/2005, cao 1,75 m, nặng 72 kg.
Tiền đạo (6)
Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa): 20/2/2004, cao 1,75 m, nặng 72 kg
Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình): 4/5/2003, cao 1,72 m, nặng 70 kg
Nguyễn Đình Bắc (CAHN): 19/8/2004, cao 1,79 m, nặng 72 kg
Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND): 28/7/2003, cao 1,73 m, nặng 69 kg
Bùi Vĩ Hào (CLB TP HCM): 24/2/2003, cao 1,75 m, nặng 68 kg
Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình): 12/1/2007, cao 1,75 m, nặng 65 kg.
