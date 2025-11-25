Danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 33

HLV Kim Sang-sik triệu tập 28 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games, và sẽ rút gọn còn 23 người trước khi lên đường sang Thái Lan.

Nòng cốt của U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33 là các cầu thủ vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indoensia hồi tháng 7. Ảnh: Hai Tư

Lực lượng của U22 Việt Nam gồm các cầu thủ sinh từ năm 2003 trở về sau. Họ đều có kinh nghiệm thi đấu ở V-League và các đội trẻ cũng như tuyển quốc gia Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Trong đó, cầu thủ lớn tuổi nhất là Nguyễn Xuân Bắc sinh ngày 3/2/2003. Cầu thủ nhỏ tuổi nhất là Đinh Quang Kiệt sinh ngày 16/7/2007. Kiệt cũng là cầu thủ cao nhất 1,95 m và nặng nhất 84 kg.

Cầu thủ nhẹ nhất là Nguyễn Thái Sơn và Lê Văn Thuận (61 kg). Cầu thủ thấp nhất là Khuất Văn Khang 1,68 m.

Đội đang tập luyện tại Vũng Tàu đến ngày 30/11. Ngày 1/12, HLV Kim Sang-sik sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ sang Thái Lan. Tại bảng B, Việt Nam lần lượt gặp Lào vào ngày 4/12 và Malaysia 11/12.

Thủ môn (3)

Trần Trung Kiên (HAGL): 9/2/2003, cao 1,91 m, nặng 78 kg

Cao Văn Bình: (SLNA): 8/1/2005, cao 1,83 m, nặng 80 kg

Nguyễn Tân (CA TP HCM): 16/7/2005, cao 1,80 m, nặng 78 kg.

Hậu vệ (8)

Lê Văn Hà (Hà Nội): 1/7/2004, cao 1,84 m, nặng 70 kg

Võ Anh Quân (PVF-CAND): 7/5/2004, cao 1,73 m, nặng 63 kg

Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND): 5/8/2004, cao 1,84 m, nặng 76 kg

Đặng Tuấn Phong (Thể Công): 7/2/2003, cao 1,78 m, nặng 76 kg

Phạm Lý Đức (CAHN): 14/2/2003, cao 1,82 m, nặng 78 kg

Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng): 16/5/2003, cao 1,75 m, nặng 68 kg

Đinh Quang Kiệt (HAGL): 16/7/2007, cao 1,95 m, nặng 84 kg

Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng): 27/7/2003, cao 1,75 m, nặng 65 kg.

Tiền vệ (11)

Nguyễn Công Phương (Thể Công): 3/6/2006, cao 1,70 m, nặng 70 kg

Khuất Văn Khang (Thể Công): 15/5/2003, cao 1,68 m, nặng 63 kg

Phạm Minh Phúc (CAHN): 7/2/2004, cao 1,72 m, nặng 64 kg

Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa): 13/7/2003, cao 1,71 m, nặng 61 kg

Lê Văn Thuận (Thanh Hóa): 15/7/2006, cao 1,76 m, nặng 61 kg

Viktor Le (Hà Tĩnh): 10/11/2003, cao 1,80 m, nặng 70 kg

Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP HCM): 6/3/2004, cao 1,73 m, nặng

70 kg

Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng): 27/2/2003, cao 1,72 m, nặng 63 kg

Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND): 3/2/2003, cao 1,74 m, nặng 66 kg

Nguyễn Đức Việt (Ninh Bình): 1/1/2004, cao 1,74 m, nặng 70 kg

Trần Thành Trung (Ninh Bình): 23/5/2005, cao 1,75 m, nặng 72 kg.

Tiền đạo (6)



Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa): 20/2/2004, cao 1,75 m, nặng 72 kg

Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình): 4/5/2003, cao 1,72 m, nặng 70 kg

Nguyễn Đình Bắc (CAHN): 19/8/2004, cao 1,79 m, nặng 72 kg

Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND): 28/7/2003, cao 1,73 m, nặng 69 kg

Bùi Vĩ Hào (CLB TP HCM): 24/2/2003, cao 1,75 m, nặng 68 kg

Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình): 12/1/2007, cao 1,75 m, nặng 65 kg.

Đức Đồng