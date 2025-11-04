Trong 900 ứng viên, người trẻ nhất đạt chuẩn giáo sư 39 tuổi, còn phó giáo sư là 33 tuổi.

Hội đồng Giáo sư nhà nước ngày 3/11 cho biết năm nay có 900 ứng viên đủ số phiếu tín nhiệm, kỷ lục kể từ năm 2017 đến nay. Trong đó, 825 người đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư ở 26 ngành, liên ngành. Ứng viên ngành Quân sự và An ninh không được công khai.

Ngành Kinh tế có nhiều ứng viên đạt nhất với 134 người, kế đến là Y học với 114 người. Ngành Văn học ít nhất, chỉ một ứng viên đủ tiêu chuẩn.

Tính riêng số lượng giáo sư, ngành Y học nhiều nhất với 14 người. 9 ngành, liên ngành "trắng" giáo sư, gồm: Nông nghiệp - Lâm nghiệp, Khoa học Trái Đất - Mỏ, Luật học, Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao, Ngôn ngữ học, Thủy lợi, Sử học - Khảo cổ học/Nhân học, Cơ học, Văn học.

Phó giáo sư trẻ nhất là Đỗ Quang Lộc, ngành Vật lý, đang làm việc tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, và Nguyễn Hà Thanh, ngành Hóa học ở Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cả hai cùng 33 tuổi. Người lớn tuổi nhất là Nguyễn Thanh Vân, 68 tuổi, ngành Y học, đang làm việc tại Đại học Trà Vinh.

Với chức danh giáo sư, người trẻ nhất 39 tuổi, là Trần Quốc Trung, ngành Kinh tế, công tác tại trường Đại học Ngoại thương cơ sở TP HCM. Tân giáo sư lớn tuổi nhất là và Nguyễn Văn Thành, ngành Chính trị học, đang làm việc tại Hội đồng Lý luận Trung ương, 68 tuổi.

Danh sách giáo sư, phó giáo sư 2025

Hàng năm, các đại học thành lập hội đồng cơ sở để chọn ứng viên, đề xuất lên Hội đồng Giáo sư nhà nước. Hội đồng này lại giao cho Hội đồng ngành, liên ngành thẩm định, loại những người không đạt, trước khi xem xét và thông qua danh sách đạt tiêu chuẩn.

Theo quy định từ năm 2018, để được xét duyệt, ứng viên cần là tác giả chính của 3-5 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus (hệ thống dữ liệu uy tín, tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học) hoặc danh mục khác do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định.

Năm ngoái, trong hơn 670 đề cử ban đầu, số được công nhận là 567. Họ có thể ở lại làm việc trong các cơ quan nhà nước thêm tối đa 5 năm sau khi đến tuổi nghỉ hưu; được ưu tiên giao đề tài, dự án khoa học - công nghệ...

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã yêu cầu đổi mới việc xét giáo sư, phó giáo sư. Theo đó, khi hoàn thiện các quy định cho phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn, việc bổ nhiệm được giao về các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Dương Tâm