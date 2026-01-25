Thêm chứng chỉ tiếng Anh được công nhận để xét đầu ra đại học

Chứng chỉ tiếng Anh VEPT được công nhận tương đương bậc 1-3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tức có thể được dùng để xét đầu ra đại học.

Versant English Placement Test (VEPT) là bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh của Tập đoàn Giáo dục Pearson (Anh), nhằm đánh giá 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với người mà ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh.

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các mức điểm VEPT tương đương từng bậc như sau:

Khung thang điểm VEPT Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 10-29 Bậc 1 30-42 Bậc 2 43-66 Bậc 3

Chứng chỉ tiếng Anh VEPT đạt từ 67 điểm trở lên được dùng thay cho chứng chỉ tương đương Bậc 3.

Hiện, chuẩn đầu ra ngoại ngữ được xác định theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam (ban hành năm 2016). Trong đó, yêu cầu với người có bằng đại học là năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, tương đương trình độ B1 theo khung châu Âu.

Trước đó, Bộ mới công bố ba chứng chỉ tiếng Anh được quy đổi sang Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, gồm: PEIC, Aptis ESOL, PTE Academic. Ngoài ra, trong quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, Bộ công nhận một số chứng chỉ khác gồm IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, Cambridge Assessment English, TOEIC (4 kỹ năng).

Mức điểm tương đương bậc 3 của các chứng chỉ trên như sau:

Chứng chỉ Mức điểm tương đương Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam TOEFL iBT 30-45 TOEFL ITP 450-499 IELTS 4.0-5.0 Cambridge Assessment English B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/Linguaskill.

Thang điểm: 140-159 TOEIC Nghe: 275-399

Đọc: 275-384

Nói: 120-159

Viết: 120-149 PEIC Level 2 Aptis ESOL B1 PTE Academic 43-58

Các trường đại học thường yêu cầu sinh viên có một trong các chứng chỉ trên để công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh, bên cạnh chứng chỉ VSTEP. Mức điểm cụ thể tùy từng trường và từng ngành, nhưng phải từ bậc 3/6 trở lên.

Ví dụ, với chứng chỉ TOEIC, Đại học Bách khoa Hà Nội yêu cầu đạt 500 điểm; Học viện Ngân hàng đưa ra mức 450 với sinh viên hệ chuẩn và 600 với chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế. Các chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh tại các trường thường yêu cầu mức cao hơn - bậc 5/6, tương đương trình độ C1 theo khung châu Âu.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Với VEPT, Bộ cho biết đến hết tháng 8/2025, có gần 6.600 chứng chỉ được cấp, chủ yếu ở bậc B1 (khoảng 50%), B2 (18%).

Nhiều trường đại học năm ngoái công nhận chứng chỉ này trong tuyển sinh, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Trong đó, một số quy đổi 46-60 điểm VEPT tương đương bậc 4. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc này không đúng bởi khi đó Bộ chưa công nhận các cấp độ của chứng chỉ VEPT tương đương với các bậc trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Với quyết định mới, chứng chỉ này cũng mới chỉ tương đương bậc 1-3.

Điều này khiến khoảng 70 học viên cao học ở Đại học Sư phạm Hà Nội không đủ điều kiện bảo vệ tốt nghiệp, ra trường. Trước đó, họ học và thi VEPT theo thông báo của trường, nhưng sau lại không được công nhận.

