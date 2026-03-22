Học sinh Hà Nội, chuyên Khoa học tự nhiên áp đảo giải nhất khoa học kỹ thuật

Học sinh Hà Nội và trường chuyên Khoa học Tự nhiên chiếm đến 6/14 giải nhất trong cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm học 2025-2026.

Chiều 22/3, Ban tổ chức cuộc thi trao 145 giải từ 242 dự án. Trong đó, 14 dự án đạt giải nhất như sau:

1. Phát triển chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch ứng dụng trong điều trị ung thư dựa trên công nghệ nanobody (trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

2. Phát triển phương pháp đánh giá mức độ lão hóa da sử dụng công nghệ Proteomics (THPT chuyên Khoa học tự nhiên).

3. Nghiên cứu phát hiện một số chỉ thị sinh học ứng dụng trong phát hiện sớm ung thư biểu mô tế bào gan sử dụng công nghệ Proteomics (THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội).

4. Phát triển giải pháp đánh giá nhanh nguy cơ sữa giả bằng quang phổ hồng ngoại kết hợp Chemometrics (THPT chuyên Khoa học tự nhiên).

5. Phát triển vật liệu Polyurethane Composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống (THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình).

6. Nghiên cứu tối ưu biên dạng cánh tuabin gió trục đứng quy mô nhỏ phù hợp chế độ gió thấp ở Việt Nam bằng phương pháp mô phỏng CFD kết hợp trí tuệ nhân tạo (THPT Yên Mỹ, Hưng Yên).

7. SBProbMol3: Phát triển mô hình tạo sinh xác suất đa phương thức trong thiết kế phối tử dựa trên cấu trúc không gian ba chiều của protein (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM).

8. Ứng dụng AI để dự báo phát thải và chế tạo vật liệu hấp phụ mới nhằm thu giữ, chuyển hóa CO2 hướng tới Net Zero (THPT Ngô Quyền, Hải Phòng).

9. Thiết kế và phát triển thiết bị AculRpen sử dụng bộ lọc Hampel nhằm nâng cao độ chính xác khi xác định huyệt đạo trong chăm sóc sức khỏe (THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai).

10. Nghiên cứu và chế tạo giường y tế thông minh tích hợp AI hỗ trợ chăm sóc và cảnh báo sức khỏe (THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Ninh).

11. Xây dựng mô hình dự báo theo thời gian thực và đánh giá khả năng cải thiện mức độ ô nhiễm sông Cầu Bây, Hà Nội (THPT Việt Đức, Hà Nội).

12. Phát triển công nghệ xử lý rác thải nhựa bằng phương pháp sinh học thân thiện với môi trường (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

13. Phát triển Tư duy phản biện cho học sinh trung học phổ thông khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh).

14. Tác động của năng lực số và hệ sinh thái số đến định hướng lựa chọn nghề nghiệp: Vai trò trung gian của khả năng thích ứng và học tập chủ động (TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam).

Trong 14 giải nhất, học sinh Hà Nội, trường chuyên Khoa học tự nhiên đều giành ba giải - đông nhất. Ngoài giải nhất, ban tổ chức còn trao 29 giải nhì, 44 giải ba và 58 giải khuyến khích.

Bộ sẽ chọn dự án phù hợp để tham gia hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học (ISEF).

Học sinh được trao giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, chiều 22/3. Ảnh: Ban tổ chức

Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia (VISEF) 2026 diễn ra trong ba ngày 20-22/3, tại Đại học Phenikaa, Hà Nội. Cuộc thi thu hút 457 học sinh với 242 dự án, tăng 30 so với năm ngoái. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đây là lần đầu cuộc thi có 100% tỉnh, thành tham dự.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, nhìn nhận cuộc thi năm nay mang dấu ấn đậm nét của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, khi có 14 dự án thuộc lĩnh vực này. Học sinh không chỉ lập trình đơn thuần mà đã ứng dụng AI, IoT... vào giải quyết các bài toán thực tiễn, như giám sát an toàn giao thông, trợ lý ảo học tập, chẩn đoán y tế và nông nghiệp thông minh.

Các em cũng quan tâm các vấn đề môi trường và kinh tế tuần hoàn với 27 dự án khoa học vật liệu và kỹ thuật môi trường. Các dự án tập trung vào vật liệu phân hủy sinh học (từ bã mía, vỏ sầu riêng, vỏ hến), xử lý vi nhựa, rác thải và năng lượng xanh.

"Các em đã cho thấy ý thức sâu sắc về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường", ông Tài đánh giá.

VISEF được tổ chức lần đầu vào năm 2013, dành cho học sinh THCS và THPT. Sau 14 năm tổ chức, Bộ đánh giá cuộc thi đã thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, định hướng học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Vụ trưởng Thái Văn Tài tại buổi bế mạc và trao giải cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, chiều 2/23. Ảnh: Ban tổ chức

Thanh Hằng