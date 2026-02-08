Đánh răng sai cách tàn phá sức khỏe thế nào

Các chuyên gia khuyến cáo vệ sinh răng miệng ít nhất hai lần mỗi ngày, nhưng chải quá mạnh hoặc sai thời điểm có thể gây mòn men, tụt nướu, thậm chí tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA) khuyến nghị duy trì thói quen đánh răng hai lần mỗi ngày, mỗi lần hai phút. Tuy nhiên, không ít người lầm tưởng rằng đánh càng mạnh, chải càng lâu thì răng càng sạch. Thực tế, thói quen "chải răng thô bạo" này gây ra những tổn thương khó phục hồi.

Ảnh minh họa: Health

Hệ lụy tại chỗ: Mòn men và tụt nướu

Tác động lực quá lớn trong thời gian dài là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mòn cổ răng (hiện tượng có vết khía hình chữ V sát nướu). Tình trạng này làm lộ lớp ngà răng màu vàng bên trong, gây mất thẩm mỹ và khiến răng ê buốt khi gặp nhiệt độ nóng, lạnh.

Nghiêm trọng hơn, chải sai cách thúc đẩy quá trình tụt nướu, làm lộ chân răng. Đây là "cửa ngõ" để vi khuẩn tấn công, gia tăng nguy cơ sâu răng và viêm nha chu. Nếu bạn thấy chảy máu khi đánh răng, đó có thể là dấu hiệu đang dùng lực quá mạnh hoặc cảnh báo sớm của bệnh viêm nướu.

Mối nguy với tim mạch và não bộ

Việc vệ sinh răng miệng kém không chỉ ảnh hưởng tại chỗ mà còn liên quan mật thiết đến sức khỏe toàn thân. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng vi khuẩn gây bệnh nướu răng có thể xâm nhập vào mạch máu, góp phần gây ra các mảng xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ bệnh tim và đột quỵ.

Bên cạnh đó, các vấn đề nha chu và nhiễm trùng miệng cũng có mối liên hệ với hội chứng Alzheimer. Những người bị viêm nướu mãn tính thường có nguy cơ suy giảm trí nhớ cao hơn người bình thường. Do đó, làm sạch răng miệng đúng cách là bước quan trọng để bảo vệ não bộ khi về già.

Kỹ thuật chải răng chuẩn nha khoa

Để "lợi không bất cập hại", bạn nên ưu tiên bàn chải lông mềm hoặc bàn chải điện để kiểm soát lực tốt hơn.

Khi chải, hãy đặt bàn chải nghiêng 45 độ so với đường viền nướu. Thay vì chải ngang như kéo cưa, hãy thực hiện các chuyển động rung nhẹ hoặc xoay tròn ngắn. Quy trình chuẩn nên kéo dài tối thiểu hai phút, chia đều 30 giây cho mỗi góc hàm. Đừng quên thay bàn chải mỗi ba tháng hoặc khi lông bị xơ để đảm bảo vệ sinh.

Lưu ý cho nhóm đặc biệt

Tần suất và cách vệ sinh có thể thay đổi tùy thể trạng:

Người niềng răng: Nên đánh răng sau mỗi bữa ăn, kể cả bữa phụ. Cần dùng thêm bàn chải kẽ và máy tăm nước để làm sạch vùng xung quanh mắc cài.

Phụ nữ mang thai: Nếu bị ốm nghén và nôn, tuyệt đối không đánh răng ngay. Axit từ dạ dày trào lên đã làm mềm men răng, việc chải ngay lập tức sẽ gây mòn răng nhanh chóng. Theo CDC Mỹ, bạn nên súc miệng bằng nước lọc hoặc hỗn hợp một thìa cà phê baking soda pha với một cốc nước để trung hòa axit, đợi khoảng 30 phút sau mới đánh răng.

Người cao tuổi/Hạn chế vận động: Nên sử dụng bàn chải điện hoặc các loại bàn chải có tay cầm thiết kế đặc biệt để dễ thao tác.

Nhật Minh (Theo Health, ADA)