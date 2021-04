Đánh phụ nữ khi bị từ chối 'gần gũi'

Hà TĩnhTrần Văn Đức, 19 tuổi, dùng gậy đánh gục chị Trần Thị Hiền, 45 tuổi, ở ngoài đồng khi bị từ chối "gần gũi".

Ngày 22/4, Đức, trú xã Vượng Lộc, bị Công an huyện Can Lộc khởi tố bị can, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, ngày 17/3, chị Hiền, trú xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc đang cắt cỏ tại cánh đồng ở thôn Minh Vượng thì Đức tiếp cận, ngỏ ý muốn "gần gũi". Lời đề nghị khiếm nhã này bị người phụ nữ từ chối.

Đức bực tức, dùng gậy gỗ đánh chị Hiền gục giữa đồng cỏ rồi rời đi. Nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 28%.

Bị cảnh sát triệu tập sau vài giờ gây án, Đức thừa nhận hành vi.

