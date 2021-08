Gia Lai8 người ở thị trấn Phú Thiện tổ chức ăn nhậu, đánh nhau trong khu cách ly tập trung bị phạt gần 16 triệu đồng.

Ngày 13/8, Công an huyện Phú Thiện đã ra quyết định xử phạt 8 trường hợp trên về vi phạm trong lĩnh vực y tế và an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

Một trong số 8 thanh niên bị lập biên bản xử phạt. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 6/8, Nguyễn Tuấn Anh, 27 tuổi, đang cách ly tập trung tại phòng A306, trường THCS Dân tộc nội trú huyện Phú Thiện gọi mua gà luộc, vịt quay và một lít rượu bỏ trong hai chai nước suối mang vào ăn nhậu với 6 người cùng phòng.

Sau đó Tuấn Anh trên rủ thêm thiếu niên 17 tuổi đang cách ly ở phòng B202. Thấy người bạn ở chung sang phòng khác tham gia nhậu, sợ lây lan dịch bệnh nên Nguyễn Quang Hòa gọi điện yêu cầu người này trở về phòng.

Khi cuộc nhậu kết thúc, cả nhóm xuống phòng B202 gây sự, tát và đấm Hòa dẫn đến xô xát. Bảo vệ khu cách ly đã có mặt kịp thời ngăn cản, xử lý.

Trần Hoá