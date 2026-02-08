Đánh nhau tới tấp sau va chạm, 2 tài xế nhập viện

Quảng TrịSau va chạm, hai tài xế xe container dùng kéo và dao rựa đánh nhau khiến cả hai bị thương, nhập viện.

Khoảng 18h30, ngày 7/2, anh Đặng Xuân Chính, 38 tuổi, trú phường Nam Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) lái xe đầu kéo biển số Lào trên quốc lộ 12, xã Dân Hóa về nội địa. Khi đến trước cây xăng IDEL, Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xe va chạm phía đuôi xe đầu kéo do ông Lê Thế Anh, 46 tuổi, cùng ở phường Nam Hồng Lĩnh, cầm lái.

Hai tài xết đánh nhau sau khi van chạm Tài xế Lê Thế Anh dùng sống dao rựa đánh, đá anh Chính bất tỉnh. Video: Người dân cung cấp

Hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau. Anh Chính dùng kéo đâm ông Anh khoảng 4 vết thương có kích thước nhỏ ở phần lưng và bụng (không nghiêm trọng).

Bị tấn công, ông Anh lấy dao rựa mang theo trên xe, dùng phần sống dao đánh trả. Anh Chính trúng đòn, ngã gục, tiếp tục bị đối phương đá vào mặt, bất tỉnh. Nạn nhân bị rách khoảng 5 cm sau đầu, chảy nhiều máu.

Tại hiện trường có người đàn ông cầm đèn pin soi cho ông Anh tấn công đối phương.

Kéo và rựa bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Hai tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu. Xe của anh Chính điều khiển bị hỏng nhẹ phần đầu, ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng, còn xe của ông Anh hư hỏng đuôi rơ móc, thiệt hại khoảng 5 triệu đồng.

Công an xã Dân Hóa đang làm rõ sự việc.

Đắc Thành