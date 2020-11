Đánh người vì muốn vào tù tránh mặt vợ

Trung QuốcMột người đàn ông bị vợ trách móc vì say xỉn nên nổi giận, nảy ra suy nghĩ đến ở đồn cảnh sát lánh mặt hai ngày.

Vụ xô xát, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại huyện Liên Thủy, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Khoảng nửa đêm ngày 11/11, một người đàn ông trong tình trạng say xỉ to tiếng, cãi nhau với vợ. Vì quá tức giận, anh ta bỏ đi và tấn công ngẫu nhiên một người đi bộ trên đường.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, cảnh sát đến hiện trường và đưa cả hai về đồn để xử lý. Người đàn ông đánh người họ Lưu, năm nay 25 tuổi. Còn người bị đánh họ Thạch, không hề quen biết với Lưu.

Vào đêm xảy ra sự việc, Lưu từ nơi làm việc ở ngoại ô về nhà trong trạng thái say xỉn. Về đến nhà, hắn bị vợ trách móc vì chuyện quá chén với bạn bè nên đã nổi cơn thịnh nộ. Hắn đột nhiên nảy ra suy nghĩ đến ở đồn cảnh sát 2 ngày để tránh mặt vợ. Để đạt được mục đích này, anh ta đã ra đường và chọn ngẫu nhiên một người đi đường để tấn công. Và không may, người được chọn là anh Thạch.

Lưu khai rằng: "Vào thời điểm đó, tôi rất mệt mỏi sau khi cãi nhau với vợ. Không biết phải tiếp tục đối mặt với cô ấy như thế nào. Vì vậy mà tôi đã nghĩ đến chuyện ở đồn cảnh sát 1, 2 ngày cho khuây khỏa".

Nhưng hắn không ngờ mình đã bị giam giữ hành chính trong 7 ngày. Khi nghe bản án này, tên Lưu đột nhiên quỳ trên mặt đất, hắn bất ngờ với thời gian bị tạm giam dài đến vậy: "Trước khi vào trại tạm giam đã cảm thấy hối hận, đến khi vào đây lại càng hối hận hơn nữa".

Nguồn: Sina