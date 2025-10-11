Đánh người trọng thương, bỏ trốn một năm rồi ra đầu thú

Đà NẵngPhạm Công Đạt, 25 tuổi, suýt va chạm với nam thanh niên khác, gọi bạn cầm gậy bóng chày đuổi theo tấn công trọng thương rồi bỏ trốn hơn một năm.

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự Phạm Công Đạt sau khi bị can đến đầu thú về hành vi Giết người.

Phạm Công Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, ngày 18/9/2024, Đạt chở bạn gái đến nhà Nguyễn Tấn Thắng (31 tuổi) trên đường Lê Văn Thứ, phường Sơn Trà, khi ra về thì suýt va chạm với xe máy do anh Trần Văn Hoàng điều khiển.

Đạt khai có quay lại nhìn Hoàng rồi tiếp tục đi, nhưng anh này đuổi theo. Đến ngã tư Lê Văn Thứ - Hà Kỳ Ngộ, Đạt dừng xe thì anh Hoàng chạy đến, "miệng ú ớ nói gì đó" không nghe rõ. Cô bạn gái hoảng sợ bỏ chạy, còn Đạt nhặt hòn đá ném xuống đường để hù dọa rồi gọi Thắng nhờ giúp đỡ.

Khoảng 5 phút sau, Thắng xuất hiện, cầm gậy bóng chày kim loại dài khoảng 80 cm. Thấy vậy, Hoàng lên xe bỏ chạy.

Được Đạt chở xe máy đuổi theo, Thắng đánh một cái trúng vùng mặt Hoàng. Một lúc sau, người dân đến can ngăn, cả hai quay về nhà trọ của Thắng.

Nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Thắng bị công an bắt ngay sau đó, còn đạt bỏ trốn và bị công an truy nã. Mới đây, được cảnh sát hình sự vận động, Đạt ra đầu thú.

Ngọc Trường