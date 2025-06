Đánh mẹ, tấn công lực lượng an ninh cơ sở khi được can ngăn

Cà MauBùi Minh Lợi, 30 tuổi, dùng dao đâm trọng thương tổ phó bảo vệ an ninh cơ sở thị trấn Nam Căn khi lực lượng này đến can ngăn anh ta đánh mẹ.

Ngày 20/6, Lợi bị Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích và các dấu hiệu tội phạm khác.

Bùi Minh Lợi, tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, sáng cùng ngày, Công an thị trấn Nam Căn nhận tin báo Lợi đang hành hung mẹ ruột là bà Lê Thị Hồng. Công an cùng tổ an ninh cơ sở đến nhà, thấy anh ta đánh, đạp bà Hồng khiến nạn nhân không thể di chuyển.

Tổ công tác mời về trụ sở làm việc, song Lợi bất ngờ lấy dao đâm trọng thương anh Trần A Đal, tổ phó an ninh cơ sở. Anh ta cầm dao, cố thủ trong nhà nhiều giờ.

Sau khi thuyết phục không thành, công an xông vào nhà khống chế Lợi, áp giải về trụ sở làm việc.

Anh Trần A Đal được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định. Lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau đã đến thăm, động viên gia đình anh và đề xuất các chế độ chính sách.

An Minh