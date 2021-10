Danh Khôi triển khai loạt dự án đô thị biển

Loạt dự án trải dài tại các thị trường ven biển như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Bình Thuận, Nha Trang... thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Sau gần 4 tháng triển khai, dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co vừa được Danh Khôi ra mắt thành công và tạo hiệu ứng tốt trên thị trường. Đây là dự án được Tập đoàn Danh Khôi hợp tác cùng đơn vị thiết kế kiến trúc danh tiếng Nhật Bản Kume Design Asia phát triển.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co tọa lạc trên cung đường ven biển sở hữu nhiều tiềm năng phát triển tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, mang đậm phong cách Nhật. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành tâm điểm giải trí sôi động trên bán đảo Phương Mai.

Phối cảnh Takashi Ocean Suite Kỳ Co - khu đô thị phong cách Nhật trên bán đảo Phương Mai.

Cũng tại Quy Nhơn, Danh Khôi chuẩn bị ra mắt 698 sản phẩm đất nền tại phân khu thấp tầng của Nhơn Hội New City, với mức giá từ 2,3 tỷ đồng một nền. Đơn vị phát triển cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan đô thị, tạo sự phát triển đồng bộ cho cư dân tại khu đô thị này.

Dự án mới nhất trong chuỗi sản phẩm ven biển của doanh nghiệp này là khu đô thị Lagi New City quy mô 43,3ha, tọa lạc tại trung tâm thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Với định hướng kiến tạo phức hợp đô thị biển hiện đại, Lagi New City dành 4ha phát triển thương mại dịch vụ và tích hợp nhiều tiện ích như khu mua sắm cao cấp, khu chợ đêm mang màu sắc văn hóa bản địa, nhà hàng view biển hay các dãy shophouse sầm uất... mang đến những trải nghiệm sống đặc sắc cho cư dân.

Lagi New City - phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển đầu tiên tại trung tâm La Gi, Bình Thuận

Hiện dự án được Tập đoàn Danh Khôi cùng Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam hợp tác phát triển, kỳ vọng trở thành tâm điểm đầu tư của thị trường Nam Bình Thuận, góp phần thay đổi diện mạo đô thị địa phương trong thời gian tới.

Song song đó, Danh Khôi cũng ấn định thời gian triển khai trở lại các hoạt động tại một loạt các dự án trọng điểm khác, điển hình như khu phức hợp The Aston Luxury Residence (Nha Trang) hay The Royal Đà Nẵng với tầm nhìn ôm trọn sông Hàn thơ mộng. Trong đó, dự án The Royal Đà Nẵng đã có pháp lý hoàn chỉnh, 275 sản phẩm thuộc dự án sẽ ra mắt thị trường trong tháng 12 tới.

Trong quý IV, Danh Khôi cũng tiếp tục mở bán block B của dự án Aria Vũng Tàu. Block C đang trong giai đoạn triển khai và dự kiến ra mắt vào tháng 2/2022. Tại Bình Dương, khu căn hộ cao cấp Astral City cũng bắt đầu được triển khai vào giữa tháng 10.

Trong chiến lược kiến tạo chuỗi đô thị biển đẳng cấp trên cả nước, Danh Khôi hợp tác với những tên tuổi lớn từ Nhật Bản như: Anabuki, Sanei và G7 Holdings INC. Các đối tác sẽ đồng hành cùng tập đoàn trong hoạt động điều hành cũng như kinh doanh.

Tập đoàn Danh Khôi hợp tác với các đối tác Nhật, nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, tinh tế cho khách hàng tại dự án Aria Đà Nẵng. Ảnh: Danh Khôi

Song song đó, nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển dài hạn, mang lại những sản phẩm bất động sản chất lượng cho khách hàng, Danh Khôi bắt tay hợp tác với nhiều tên tuổi lớn như: đơn vị tư vấn thiết kế Atkins, tổng thầu xây dựng Central, đơn vị giám sát xây dựng Turner, các tập đoàn thiết kế kiến trúc và tư vấn nội thất DKO, BOHO, AZA...

Từ đầu năm 2021, dự báo tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài, Danh Khôi kích hoạt kế hoạch kinh doanh dự phòng để thích ứng linh hoạt với tình hình mới. Cụ thể, doanh nghiệp tập trung chuyển hướng từ kinh doanh, giới thiệu bán hàng tập trung, trực tiếp sang giới thiệu sản phẩm trực tuyến. Một số dự án được ra mắt online hồi tháng 8 như Astral City (Bình Dương) và Aria Vũng Tàu - Block B đều đạt được kết quả khả quan.

Các chuyên gia nhận định, trong thời gian giãn cách xã hội, khách hàng bị hạn chế mọi hoạt động mua bán, đầu tư bất động sản. Nhu cầu này nhiều khả năng sẽ bật tăng trở lại sau dịch. Doanh nghiệp nếu có được nội lực tốt và chọn đúng "điểm rơi" có thể làm chủ cuộc đua trong 3 tháng cuối năm.

"Với loạt dự án bất động sản ven biển trải dài trên cả nước cùng tiềm lực tài chính vững vàng, sự đồng hành với các đối tác nước ngoài, chúng tôi tin vào khả năng tăng trưởng và bứt phá trong thời gian tới", đại diện Danh Khôi cho biết.

Hoài Phong