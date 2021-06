​Danh Khôi phát triển khu đô thị du lịch tại Quy Nhơn

Tập đoàn Danh Khôi phát triển Takashi Ocean Suite Kỳ Co với tiện ích phong phú, hướng đến trở thành khu đô thị du lịch biển tại Quy Nhơn.

Theo JLL, "bất động sản tích hợp" là một trong 5 xu hướng dẫn dắt thị trường bất động sản trong năm 2021. Đơn vị này nhận định, thị trường bất động sản Việt Nam đang dần trưởng thành, người mua nhà ngày càng quan tâm hơn đến môi trường sống lành mạnh và bền vững để "an cư"hơn là một không gian để ở đơn thuần. Các nhà phát triển vì vậy cũng bắt đầu kiến tạo các khu đô thị có quy hoạch tốt với nhiều tiện ích.

Trong bản tin thị trường mới đây của DKRA Vietnam cho biết, với thị trường các tỉnh giáp ranh TP HCM, những dự án nằm trong các khu đô thị lớn có quy mô lớn, quy hoạch bài bản thu hút sự quan tâm của khách hàng. Ngoài ra, đơn vị này dự báo, thời gian tới, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng sẽ gia tăng nguồn cung khi dịch bệnh kiểm soát tốt.

Phối cảnh Khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co nhìn từ mặt biển. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi.

Mới đây, Tập đoàn Danh Khôi phát triển Khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co tại Quy Nhơn, Bình Định. Dự án định hướng trở thành khu đô thị tích hợp và là tâm điểm giải trí mới theo phong cách Nhật bên vịnh Quy Nhơn. Thiết kế bởi đơn vị Kume Design Asia danh tiếng đến từ Nhật Bản, Takashi Ocean Suite Kỳ Co mang âm hưởng đô thị hiện đại xứ Phù Tang. Dự án bao gồm 17 block căn hộ và một block khách sạn, cao 39 tầng, chia làm 4 phân khu, lấy cảm hứng theo các thành phố nổi tiếng của Nhật như Sapporo, Kyoto, Osaka và Tokyo. Điểm nhấn về kiến trúc của dự án gồm cổng Torii lớn, con đường đèn lồng Nhật đẹp mắt, diều cá Koi, tượng Mèo may mắn có kích thước lớn...

Là một khu đô thị tích hợp, dự án dành riêng 7,4 ha cho phát triển công viên thung lũng xanh và tiện ích giải trí mang đậm chất xứ hoa anh đào như đồi Sakura, con đường cổng Torii, hồ Kawaguchi, làng Ninja, vườn thiền, con đường tre, đồi cỏ lau, khu thả diều cá chép, khu nhạc nước, trà đạo, phố mua sắm, ẩm thực... Trong quý II/2021, dự án sẽ ra mắt 3 block đầu tiên thuộc phân khu Sapporo.

Cổng Torii mang phong cách Nhật Bản tại dự án. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Danh Khôi.

Mô hình khu đô thị du lịch của Takashi Ocean Suite Kỳ Co đưa ra trong bối cảnh Quy Nhơn đẩy mạnh phát triển du lịch. Mục tiêu đến năm 2025, thành phổ biển này có thể đón trên 6,6 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 0,9 triệu lượt khách quốc tế. Tốc độ tăng trưởng khách bình quân của ngành đạt 6,35%. Doanh thu du lịch đạt 13.500 tỷ đồng, tăng bình quân 13,6% mỗi năm.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co có lợi thế khi nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội với sản phẩm căn hộ biển theo phong cách Nhật. Dự án có pháp lý sở hữu lâu dài theo mô hình khu đô thị "một điểm đến, đa trải nghiệm". Đại diện Tập đoàn Danh Khôi kỳ vọng, Takashi Ocean Suite Kỳ Co sẽ là khu đô thị có quy hoạch chuẩn mực, trở thành tâm điểm giải trí sôi động tại Quy Nhơn.

Tiểu Gu