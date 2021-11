Danh Khôi đạt 4 giải thưởng bất động sản uy tín

Tập đoàn Danh Khôi đã xuất sắc chiến thắng 4 hạng mục giải thưởng giành cho nhà phát triển bất động sản và dự án tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021.

Theo đó, 4 hạng mục Danh Khôi giành chiến thắng bao gồm: Nhà phát triển bất động sản đột phá của năm, Cống hiến cho các hoạt động xã hội và trách nhiệm cộng đồng, Dự án thiết kế kiến trúc căn hộ ven biển đẹp nhất gọi tên The Aston Luxury Residence (Nha Trang) và Dự án nhà ở tốt nhất Quy Nhơn đối với Takashi Ocean Suite Kỳ Co.

Ông Nguyễn Huy Cường (trái), Tổng giám đốc Tập đoàn Danh Khôi nhận giải thưởng và chứng nhận Nhà phát triển bất động sản đột phá từ ban tổ chức.

Ông Nguyễn Huy Cường, Tổng giám đốc Tập đoàn Danh Khôi chia sẻ, với mục tiêu "Làm giàu giá trị sống" cho khách hàng, Danh Khôi luôn kiến tạo nên những sản phẩm chất lượng ưu việt, đa dạng về phong cách thiết kế. Từ đó, tạo nên sự đột phá mang dấu ấn riêng, góp phần nâng tầm không gian và chất lượng cuộc sống thịnh vượng cho người Việt.

"Những giải thưởng trên là niềm vinh dự và tự hào của Tập đoàn Danh Khôi khi những đóng góp ấy được ghi nhận và thương hiệu Danh Khôi đã có một vị thế vững vàng trên thị trường", ông Cường nói.

Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Danh Khôi vinh dự được trao "Chứng nhận đặc biệt về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp" (Special Recognition for CSR) nhằm vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác phụng sự vì xã hội, vì cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Tập đoàn cũng thường xuyên tổ chức các chương trình hướng đến mục tiêu phát triển bền vững như: trao học bổng cho trẻ em nghèo, tài trợ cho sinh viên tại các trường đại học, chăm lo đời sống cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người gia neo đơn; đào tạo nguồn nhân lực tại các địa phương; tham gia các hoạt động đầu tư - xúc tiến du lịch địa phương.

Trách nhiệm xã hội của Danh Khôi còn thể hiện ở chính trách nhiệm đối với đội ngũ nhân sự của mình. Tập đoàn luôn tạo điều kiện làm việc tốt, triển vọng thăng tiến và trao nhiều cơ hội nâng cao thu nhập cho cán bộ nhân viên thông qua các chính sách đầu tư nội bộ. Trong hoàn cảnh dịch bệnh vừa qua, Tập đoàn đã có nhiều chính sách hỗ trợ, đồng hành vượt khó cùng những cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Danh Khôi cũng "gặt hái" nhiều giải thưởng tại các đường đua giải thưởng khác như: Nhà phát triển bất động sản đột phá của năm (Dot Property Award 2021), Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu của năm và Dự án có thiết kế tiêu biểu của năm (Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư).

Mang ngôn ngữ thiết kế TWO độc đáo, The Aston Luxury Residence được vinh danh Dự án thiết kế kiến trúc căn hộ ven biển đẹp nhất.

Sở hữu nhiều quỹ đất ven biển trải dọc đất nước, Danh Khôi chọn khai thác các yếu tố văn hóa kết hợp với lối kiến trúc hiện đại để tạo nên điểm nhấn độc bản cho dự án của mình. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp The Aston Luxury Residence Nha Trang và Takashi Ocean Suite Kỳ Co lần lượt nhận về giải thưởng "Dự án thiết kế kiến trúc căn hộ ven biển đẹp nhất" (Best Coastal Condo Architectural Design) và "Dự án nhà ở tốt nhất Quy Nhơn" (Best Residential Development (Quy Nhon)) tại sự kiện ngày 26/11 vừa qua.

Với The Aston Luxury Residence, Tập đoàn Danh Khôi mong muốn mang đến một "Tầm nhìn thượng đỉnh trên Vịnh Nha Trang", đưa yếu tố biển cả phóng khoáng mà lãng mạn vào từng đường nét kiến trúc. Đó là lý do tập đoàn chọn hợp tác với DKO Architecture - công ty kiến trúc của Australia.

Điểm nhấn của The Aston Luxury Residence đến từ khoảng cách các bước cột lên tới 9,2m giúp căn hộ đón được nắng và gió tự nhiên một cách tối đa. Ngôn ngữ thiết kế TWO lần đầu được chuyển tải vào dự án khi mang đến sự kết hợp hài hoà của nhịp điệu thuỷ triều (Tide), đường nét mềm mại uyển chuyển của sóng biển (Wave) và sự khoáng đạt của đại dương (Ocean), tạo nên một không gian sống hiện đại, tinh tế và sang trọng.



Khu đô thị đầu tiên và duy nhất tại Quy Nhơn mang đậm bản sắc Nhật Takashi Ocean Suite Kỳ Co chiến thắng hạng mục Dự án nhà ở tốt nhất (Quy Nhơn)

Trong khi đó, Takashi Ocean Suite Kỳ Co là khu đô thị mang đậm bản sắc Nhật tại Quy Nhơn. Để chăm chút vào yếu tố này, Tập đoàn Danh Khôi hợp tác với đơn vị thiết kế Kume danh tiếng để tạo nên không gian kiến trúc cảnh quan độc đáo cùng các tiện ích đặc sắc mô phỏng nét tinh hoa của "xứ sở mặt trời mọc".

Khu đô thị tại Quy Nhơn mang đậm bản sắc Nhật Takashi Ocean Suite Kỳ Co chiến thắng hạng mục Dự án nhà ở tốt nhất (Quy Nhơn).

"Liên tục cập nhật xu hướng thị trường và phát huy tối đa kinh nghiệm phát triển bất động sản dày dạn, Tập đoàn Danh Khôi sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng những dự án chất lượng cao, tiệm cận và đạt tiêu chuẩn quốc tế; vừa là nơi an cư tuyệt vời, vừa là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho mọi khách hàng. Đây cũng là động lực quan trọng để Danh Khôi hướng tới mục tiêu trở nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam và vươn tầm khu vực", đại diện Tập đoàn chia sẻ thêm.

Yên Chi