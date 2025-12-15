Đánh hội đồng bạn trong nghĩa trang, quay video đăng mạng xã hội

Tây NinhHai nữ sinh lớp 9 trường THCS Lạc Long Quân, xã Hảo Đước, ép bạn lên xe, đèo đến nghĩa trang rồi đánh hội đồng, nhờ quay video đăng lên mạng xã hội.

Ngày 15/12, Công an xã Hảo Đước cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính với hai nữ sinh về hành vi Cố ý gây tổn hại sức khỏe cho người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo điều 7 Nghị định 144 của Chính phủ.

Sự việc xảy ra trưa 25/11. Do mâu thuẫn cá nhân, hai em lớp 9 chạy xe đạp điện đến cổng trường THCS Lạc Long Quân chặn đường, ép một nữ sinh lớp 7 lên xe, rồi chở đến nghĩa trang gần đó. Tại đây, cả hai đưa điện thoại cho một em khác, yêu cầu quay cảnh đánh bạn, chỉnh sửa rồi đăng lên mạng xã hội.

Gia đình nạn nhân phát hiện vụ việc đã báo nhà trường và công an xã. Nữ sinh lớp 7 được đưa đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ chẩn đoán chấn thương phần mềm vùng đầu.

Lãnh đạo ngành Giáo dục tỉnh Tây Ninh cho biết theo Thông tư mới về khen thưởng và kỷ luật học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hình thức cảnh cáo và buộc thôi học đã được bãi bỏ.

Do đó, mức xử lý kỷ luật cao nhất đối với hai em đánh bạn là kiểm điểm, nhắc nhở trước lớp. Nhà trường cũng sẽ xem xét, đánh giá hạnh kiểm của hai nữ sinh này vào cuối học kỳ và cuối năm học.

Hình ảnh hai nữ sinh đánh hội đồng bạn được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ Video

Các vụ học sinh đánh nhau xảy ra liên tiếp từ đầu năm học tới nay, có trường hợp tử vong.

Với các vụ việc thông thường, hình thức kỷ luật cao nhất với học sinh đánh, bắt nạt bạn là viết bản tự kiểm điểm có xác nhận của gia đình, theo Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu lực từ 31/10.

Nam An