Danh hài Conan O'Brien thay thế MC Jimmy Kimmel chủ trì lễ trao giải điện ảnh Oscar lần thứ 97 đầu tháng 3 năm sau.

Thông tin được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố ngày 15/11. Giám đốc điều hành Bill Kramer và Chủ tịch Viện Hàn lâm Janet Yang đưa ra phát ngôn chung: "Chúng tôi rất vui mừng và vinh dự khi có Conan O'Brien dẫn chương trình Oscar năm nay. Bằng sự hài hước duyên dáng, tình yêu điện ảnh và chuyên môn trên sóng truyền hình, anh ấy là người hoàn hảo để dẫn sự kiện điện ảnh mang tính toàn cầu. O'Brien có khả năng đặc biệt trong việc kết nối khán giả thực hiện mục tiêu chính của Oscar - tôn vinh những bộ phim và các nhà làm phim tuyệt vời của năm".

Danh hài Conan O'Brien dẫn lễ trao giải Oscar 2025 Conan O'Brien thông báo vai trò mới của mình một cách hài hước. Video: The Academy

Lần đầu tiên danh hài đảm nhận vai trò MC lễ trao giải điện ảnh lớn nhất hành tinh. Trước đó, ông từng dẫn nhiều sự kiện lớn như Emmy (2002, 2006), MTV Movie Awards (2014) và những chương trình talk show. Với bề dày kinh nghiệm, O'Brien được kỳ vọng thể hiện tốt trong mùa giải năm sau.

Craig Erwich - chủ tịch Disney Television Group - nhấn mạnh sự phù hợp của nghệ sĩ: "O'Brien là một giọng hài xuất chúng, thành công trong nhiều thập niên nhờ khiếu hài hước và góc nhìn khác biệt. Giờ đây, anh ấy có mặt vào danh sách những diễn viên hài vĩ đại từng đảm đương trọng trách này của chương trình. Chúng tôi rất may mắn khi có anh ấy giữ vai trò trung tâm Oscar".

Hai giám đốc sản xuất sự kiện - Raj Kapoor và Katy Mullan - cũng hài lòng với quyết định chọn danh hài. Cả hai nhận xét: "O'Brien có tất cả phẩm chất của một người dẫn Oscar tuyệt vời. Anh ấy dí dỏm, lôi cuốn, hài hước và là bậc thầy của những chuyên mục phát sóng trực tiếp. Chúng tôi rất mong được làm việc với anh ấy để cùng tạo ra một đêm trao giải mới mẻ, thú vị, đáng nhớ của Hollywood".

Conan O'Brien trên tờ Hollywood Reporter tháng 4. Ảnh: Hollywood Reporter

Conan O'Brien sinh năm 1963 là MC, danh hài và nhà sản xuất của Mỹ. Theo NBC, O'Brien được nhiều người yêu thích nhờ lối hài tự trào, không tuân theo khuôn mẫu. Ông bắt đầu sự nghiệp với công việc biên kịch show Saturday Night Live trên đài NBC và The Simpsons của kênh Fox. Tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng khi xuất hiện trên chương trình đêm khuya Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O'Brien và Conan.

Trong sự nghiệp, O'Brien nhận 31 đề cử Emmy, thắng năm cúp. Ông ngừng dẫn talk show từ năm 2021, hiện giữ vị trí host của podcast Conan O'Brien Needs a Friend và show du lịch Conan O'Brien Must Go.

Oscar lần thứ 97 diễn ra vào ngày 2/3/2025 tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, phát sóng trực tiếp trên kênh ABC. Jimmy Kimmel làm MC chương trình trong bốn năm 2017, 2018, 2023 và 2024. Trên podcast Politickin tháng 8, Kimmel nói đã từ chối lời mời dẫn sự kiện lần thứ năm vì cảm thấy khó cân bằng giữa việc tập trung cho lễ trao giải và các dự án cá nhân.

Phương Thảo (theo CNN)