Đánh gục hàng xóm vì bị khuyên 'dừng nhậu'

An GiangLa Văn Lộc, 26 tuổi, muốn tiếp tục uống rượu nhưng bạn nhậu sống gần nhà khuyên "nghỉ" nên lấy khúc gỗ đánh chấn thương sọ não.

Ngày 3/12, Lộc bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

La Văn Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Sáng 30/11, Lộc nhậu tại nhà ở xã Khánh Bình cùng ông Hồng hàng xóm. Đến trưa tiệc tàn, Lộc sang nhà hàng xóm khác để xin mồi nhậu tiếp. Ông Hồng khuyên nên nghỉ.

Theo điều tra, Lộc bực tức lấy khúc gỗ gần đó đánh nhiều cái vào đầu, khiến ông Hồng gục tại chỗ. Được người dân can ngăn, anh ta bỏ về nhà.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với chẩn đoán chấn thương sọ não nặng.

Ngọc Tài - Dương Đông

* Tên nạn nhân được thay đổi