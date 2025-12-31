Đánh giá viên chức dựa trên sự hài lòng của người dân

Thứ trưởng Nội vụ cho biết Luật Viên chức 2025 hiệu lực từ 1/7/2026 đã đổi mới đánh giá viên chức dựa trên kết quả, sản phẩm và sự hài lòng người dân, doanh nghiệp.

Chiều 31/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 14 luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, trong đó có Luật Viên chức năm 2025.

Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long cho biết Luật Viên chức năm 2025 thể hiện tư duy đổi mới, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý viên chức theo hướng năng động, minh bạch, hiệu quả, gắn với yêu cầu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo ông Long, cơ chế đánh giá viên chức được đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân và xã hội. Việc đánh giá phải bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều, dựa trên kết quả, sản phẩm công việc, chất lượng dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Luật quy định việc đánh giá phải đồng bộ với quy định của Bộ Chính trị và Luật Cán bộ, công chức; giao Chính phủ ban hành khung tiêu chí đánh giá làm cơ sở để các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng quy chế đánh giá viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Công chức, viên chức làm việc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh, tháng 11/2025. Ảnh: Đức Hùng.

Luật cũng đổi mới cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm, lấy vị trí việc làm làm căn cứ chính để tuyển dụng, bố trí, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách. Tuyển dụng được thực hiện theo 2 hình thức là thi tuyển và xét tuyển; bổ sung quy định tiếp nhận người có kinh nghiệm công tác ở khu vực công và khu vực tư vào làm viên chức. Vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập được xác định gồm 3 nhóm là quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ.

Điểm mới nữa là Luật bổ sung, hoàn thiện quy định về nghĩa vụ, quyền của viên chức, Luật cho phép viên chức ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp ở bên ngoài đơn vị sự nghiệp công lập. Việc này phải đảm bảo nguyên tắc viên chức có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao tại đơn vị sự nghiệp công lập, tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực và không xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Viên chức cũng được tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng chống tham nhũng không cấm hoặc pháp luật chuyên ngành không có quy định khác, đồng bộ với các luật chuyên ngành về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo.

Không bắt buộc lắp ghế trẻ em trên taxi

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng thông tin một số điểm mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Luật đã bỏ quy định ôtô kinh doanh vận tải hành khách phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em khi chở trẻ em trên xe để phù hợp thực tiễn.

Theo đó, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên ôtô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế; đồng thời phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ ôtô kinh doanh vận tải hành khách.

Ôtô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa và xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách nhằm tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần giảm tai nạn giao thông.

Luật mới quy định thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc của người lái xe trong ngày và trong tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. So với quy định hiện hành, luật đã bỏ giới hạn thời gian lái xe không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần.

Sơn Hà