Đánh giá Sony Xperia 1 III

Smartphone cao cấp của Sony nổi bật với thiết kế khác biệt, màn hình 4K, hiệu năng mạnh, nhưng giá bán đắt đỏ.

Xperia 1 III mang thiết kế Ommi Balance đặc trưng của Sony với mặt lưng và khung viền được làm phẳng tạo thành hình khối vuông vắn, đơn giản, tạo cảm giác chắc chắn và khác biệt so với các hãng smartphone khác.

Máy dài và nhỏ hơn so với các smartphone có cùng kích thước màn hình do sử dụng tỷ lệ 21:9. Lớp kính mờ ở mặt sau giúp chống bám vân tay tốt hơn. Thiết kế camera không khác biệt so với thế hệ trước, vẫn là dạng viên thuốc nhỏ gọn chứ không chuyển sang làm cụm camera lớn theo xu thế hiện nay.

Khung viền kim loại cũng được sơn mờ thay vì làm bóng, cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn. Trải nghiệm mở khoá nhanh và tiện lợi hơn so với cảm biến dưới màn hình do Xperia 1 III có màn hình dài. Ngoài nút nguồn và âm lượng, model này có thêm một nút bấm dành riêng cho chế độ chụp hình và nút kích hoạt trợ lý ảo Google Assistant. Sony khá bảo thủ trong thiết kế của mình khi Xperia 1 III vẫn giữ lại khe cắm thẻ nhớ cũng như jack cắm tai nghe 3,5 mm. Khay sim tháo lắp nhanh, thuận tiện do không cần dùng cây chọc, nhưng nguời dùng nên để ý lắp kín khay để đảm bảo khả năng chống nước.