Đánh giá Samsung Galaxy Watch4

Galaxy Watch4 có thiết kế đẹp, nâng cấp mạnh về phần cứng, hệ điều hành và giá tốt hơn thế hệ trước.

Mẫu đồng hồ thông minh mới của Samsung vẫn giữ thiết kế mặt tròn quen thuộc giống các thế hệ trước, nhưng bổ sung nhiều thay đổi. Đây là mẫu smartwatch mỏng nhẹ nhất của Samsung, nhờ đó việc sử dụng cả ngày không gây cảm giác khó chịu. Watch4 có hai phiên bản 40 mm và 44 mm. Trong đó, bản 40 mm có kích thước 40,4 x 39,3 x 9,8 mm, nặng 25,9g, còn bản 44 mm là 44,4 x 43,3 x 9,8 mm, nặng 30,3g.

Dây silicon đi kèm được làm dày và cứng hơn. Dù vẫn thoải mái khi đeo, dây này không phù hợp nếu sử dụng để tập thể dục cường độ cao. Người dùng có thể thay bằng các dây kích thước 20 mm khác - điểm cộng so với đối thủ Apple Watch vốn phải sử dụng dây đeo chuẩn riêng.

Phần khung của sản phẩm làm bằng nhôm và được làm phẳng ở các cạnh thay vì bo cong như trước. Thiết kế này giúp sản phẩm cứng cáp hơn. Hai nút bấm cứng hình chữ nhật được làm lớn hơn trước và hơi lồi ra ngoài. Ngoài việc hỗ trợ điều khiển, nút này còn là một phần của hệ thống cảm biến BIA giúp đo các thông số của cơ thể.

Galaxy Watch 4 có khả năng chống nước 5ATM và độ bền chuẩn quân đội MIL-STD 810G, tích hợp GPS. Mặt đồng hồ được bảo vệ bằng kính Gorilla Glass DX+. Độ bền của Watch4 tốt hơn nhiều so với thế hệ trước. Khi vô tình va chạm vào tường hay cạnh bàn, sản phẩm không bị trầy xước.

Watch4 tích hợp màn hình SuperAMOLED, độ phân giải 450 x 450 pixel với mật độ điểm ảnh 330 ppi, hình ảnh hiển thị sắc nét. Trong đó, bản 40 mm sử dụng màn hình 1,19 inch, còn bản 44 mm là 1,36 inch. Độ sáng cao giúp người dùng dễ sử dụng ở ngoài trời.

Điểm thú vị của sản phẩm so với các phiên bản khác là vòng xoay bezel dạng cảm ứng giúp truy cập nhanh menu và một số tính năng. Tuy nhiên, so với vòng xoay dạng vật lý trên bản classic, vòng xoay ảo không mượt và nhạy bằng. Bù lại, thiết kế vòng xoay ảo giúp cử chỉ vuốt trên màn hình thuận tiện hơn. Samsung cũng có nhiều mặt đồng hồ khác nhau để người dùng tuỳ biến theo sở thích và trang phục.

Smartwatch mới được trang bị chip xử lý Exynos W920 sản xuất trên tiến trình 5nm, RAM 1,5 GB và bộ nhớ trong 16 GB. Watch4 có thể thực hiện song song nhiều tác vụ khác nhau, như vừa nghe nhạc vừa đo sức khoẻ, hay mở ứng dụng khác một cách mượt mà, không cảm thấy độ trễ. Sản phẩm được đánh giá là một trong những smartwatch nhanh nhất trên thị trường hiện nay.

Hệ điều hành cũng là điểm sáng của sản phẩm. Watch4 là smartwatch đầu tiên chạy Wear OS do Samsung và Google cùng phát triển. Giao diện không có nhiều khác biệt so với các model trước chạy Tizen OS, nên người dùng dễ dàng làm quen và sử dụng. Samsung cho phép truy cập nhanh các ứng dụng gần đây bằng cách nhấn nút phía dưới của đồng hồ, hoặc vuốt từ dưới màn hình chính lên để truy cập các ứng dụng đã cài đặt, tương tự Apple Watch.

Người dùng Watch4 hiện có thể sử dụng hàng loạt ứng dụng từ cửa hàng Google như Google Maps, Telegram... - điều mà các model chạy Tizen OS không có được. Samsung vẫn tích hợp trợ lý ảo Bixby thay vì Google Assistant. Hãng cho biết đang làm việc với Google để đưa Assistant lên Watch4.

Galaxy Watch4 chỉ hỗ trợ tốt nhất cho smartphone Samsung. Người dùng có thể sử dụng tính năng thanh toán Samsung Pay hay ECG với điện thoại Galaxy. Còn với smartphone Android khác, đồng hồ chỉ có thể đo sức khỏe và dùng các ứng dụng Google. Watch4 cũng chưa tương thích iOS.

Galaxy Watch 4 đi kèm với một loạt tính năng sức khỏe và thể dục, bao gồm GPS để theo dõi việc chạy bộ. Cảm biến Bio Active 3 trong 1 mới cho phép theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu và thành phần cơ thể. Thiết bị đo khá nhanh, chính xác và dễ hơn so với thế hệ trước. Ngoài các số đo, đồng hồ cũng thể hiện các thông số qua cột màu sắc giúp người dùng dễ nhận biết sức khoẻ đang trong vùng an toàn hay nguy hiểm.

Điểm ấn tượng khác của sản phẩm là có thêm cảm biến BIA để do các thông số cơ thể như khối lượng xương, khối lượng mỡ cơ thể, lượng nước và chỉ số BMI, giống các máy đo chuyên dụng tại các phòng tập gym. Cảm biến này hoạt động dựa trên việc cho một dòng điện nhẹ đi qua cơ thể. Các thông số giúp người dùng nắm rõ hơn về cơ thể mình để đưa ra các điều chỉnh hợp lý cho việc tập thể dục.

Người dùng còn có thể trình chiếu các bài tập lên smart TV để theo dõi và tập theo. Đây là tính năng hữu ích cho người yêu thích thể thao, đặc biệt trong thời gian giãn cách ở nhà và không có người hướng dẫn.

Mẫu đồng hồ được đánh giá trong bài viết là Watch4 40 mm với pin 247 mAh. Khi sử dụng thực tế liên tục cho việc đo sức khoẻ, giấc ngủ, tập thể dục và điều khiển tai nghe và tắt tính năng Always on Display, Watch4 có thể hoạt động gần hai ngày. Với người chỉ sử dụng đo sức khoẻ và cường độ tập thể dục ít, thời lượng pin có thể kéo dài 3 ngày. Khi mở tất cả các tính năng và cả Always on Display, đồng hồ vẫn có thể hoạt động hơn 1 ngày. Phiên bản 44 mm có pin lớn hơn nên thời gian sử dụng cũng sẽ dài hơn.

Galaxy Watch4 là smartwatch Android được đánh giá cao nhờ thiết kế đẹp, nhiều tính năng theo dõi sức khoẻ, đặc biệt là với những người dùng điện thoại Samsung. Sản phẩm được bán giá từ 6,49 triệu đồng.