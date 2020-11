Đánh giá Realme 7

Realme 7 thay đổi nhẹ thiết kế và nâng cấp mạnh về cấu hình, màn hình, chip xử lý cùng pin 5.000 mAh và sạc nhanh 30W.

Realme 7 không thay đổi quá nhiều về thiết kế so với thế hệ trước. Máy vẫn được làm nguyên khối với chất liệu nhựa nhưng dày và nặng hơn khi dung lượng pin được nâng hơn 1.000 mAh so với thế hệ trước. Realme 7 khá nặng so với các model cùng phân khúc - máy nặng 195 gram, trong khi các đối thủ Oppo A93 là 160 gram và Galaxy A51 là 172 gram.

Realme đã có những cải tiến giúp máy đẹp hơn, đồng thời mang lại cảm giác cầm chắc chắn và dễ chịu hơn. Phần khung viền được làm bo tròn cùng mặt lưng kính cong ôm sát, giúp cầm dễ chịu và chắc chắn hơn so với thiết kế dạng vát cạnh trước. Cảm biến vân tay được bố trí ở nút nguồn thuận tiện cho thao tác với một tay.