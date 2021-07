Đánh giá OnePlus Nord CE 5G

Smartphone của OnePlus nổi bật trong tầm giá 9 triệu đồng vì có hiệu năng tốt, chạy ổn định và được nâng cấp hệ điều hành trong 2 năm.

Nord CE 5G là một trong những smartphone nhỏ gọn nhất hiện nay. Máy mỏng 7,9 mm và nặng 170 gram. Thiết kế giống thế hệ đầu tiên. Điểm khác biệt là phần khung viền được làm bằng nhựa thay vì kim loại. Tuy vậy, sản phẩm vẫn được hoàn thiện tốt và chắc chắn.

Các phím bấm cứng ở hai bên sườn dễ bấm. Người dùng có thể thao tác bằng một tay. Máy không có nút gạt chuyển nhanh chế độ chuông giống trên "đàn anh". Mặc dù mỏng, máy vẫn được trang bị cổng 3,5 mm bên cạnh USB C. OnePlus không bán kèm tai nghe trên sản phẩm này.

Mặt kính trước và sau sử dụng kính Gorila Glass 5 nên chống trầy xước và va đập tốt. Mặt lưng được làm bo cong ông sát vào khung viền. Ngoài hiệu ứng chuyển màu, OnePlus sử dụng kính mờ cho sản phẩm này theo xu hướng chung. Phần camera vẫn sử dụng thiết kế dạng viên thuốc nhỏ gọn thay vì thiết kế cụm lớn đang thịnh hành hiện nay.

Máy này sử dụng màn hình đục lỗ, kích thước 6,43 inch. OnePlus trang bị tấm nền Fluid AMOLED cho smartphone của mình. Tấm nền có độ phân giải FullHD+, hỗ trợ tần số quét 90 Hz và HDR10.

Màn hình của máy cho góc nhìn rộng, chi tiết và độ sáng tốt. Màu sắc ở chế độ tiêu chuẩn, thiên về hướng trung tính. Người dùng có thể tuỳ chỉnh các thông số để màu sắc rực rỡ nịnh mắt hơn theo sở thích của mình, hay giảm tần số quét xuống để tiết kiệm pin. HDR10 và tần số quét 90 Hz chỉ khác biệt khi xem phim hay chơi game.

OxygenOS luôn được người dùng Android đánh giá cao nhờ sự đơn giản và nhẹ. Giao diện này được làm gần giống Android gốc và không có các ứng dụng không cần thiết khi cài đặt.

Nord CE 5G sử dụng phiên bản mới OxygenOS 11 nên thao tác bằng cử chỉ vuốt tiện lợi hơn so với phím điều hướng. Ngoài ra, máy cũng có chế độ Dark Mode, Zen Mode hay màn hình Always On Display. OnePlus cam kết nâng cấp hệ điều hành của Nord CE 5G trong 2 năm.

Cảm biến vân tay dưới màn hình nhận dạng nhanh so với các model đối thủ. Ngoài ra, máy cũng có nhận diện gương mặt.

OnePlus chỉ trang bị 3 camera sau cho smartphone của mình. Trong đó, camera chính độ phân giải 64 megapixel khẩu độ f/1.79, camera góc siêu rộng 8 megapixel khẩu độ f/2.25 và camera 2 megapixel khẩu độ f/2.4 để chụp đen trắng. Camera trước dạng đơn với cảm biến độ phân giải 16 megapixel.

So với các đối thủ như Vivo V21 hay Samsung Galaxy A52 5G, Nord CE không mạnh bằng ở tính năng camera vì chỉ có các tính năng chụp ảnh cơ bản, như chụp tự động, chụp đêm, chân dung, chuyên nghiệp...

Giao diện chụp ảnh đơn giản, giống iPhone. Tất cả tính năng được bố trí ngoài, người dùng chỉ cần lướt qua trái hoặc phải để lựa chọn. Máy lấy nét nhanh ngay cả khi chụp đêm, AI nhận diện khung cảnh tốt.

Ảnh chụp ở điều kiện ánh sáng tốt có màu sắc chính xác, độ chi tiết cao. Tuy nhiên khi chụp phong cảnh hay cây cối, một số trường hợp AI làm màu sắc rực hơn. Khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, máy mất khá nhiều thời gian để xử lý. Đặc biệt, chế độ chụp đêm chỉ thích hợp chụp cảnh hoặc tĩnh vật, do máy chụp nhiều ảnh và ghép lại nên các chủ thể chuyển động sẽ bị nhoè, hình ảnh bị mất chi tiết của vùng tối. Đây là nhược điểm chung của chế độ chụp đêm trên hầu hết smartphone hiện nay.

Chế độ chân dung chỉ ở mức khá vì không có camera đo độ sâu trường ảnh giúp xoá phông tốt hơn và làm nổi bật chủ thể. Trong khi đó, camera trước cho hình ảnh xoá phông tốt, đồng thời có thêm tính năng chụp góc rộng giúp selfie nhóm. So với các model khác, người dùng nên tải thêm các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh để có bức ảnh tốt nhất trước khi chia sẻ.