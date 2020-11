Đánh giá máy tính bảng Galaxy Tab A7 2020

Mẫu máy tính bảng mới của Samsung đẹp, màn hình lớn, cùng hệ thống 4 loa thích hợp cho các nhu cầu giải trí.

Một điểm cộng của sản phẩm là được trang bị 4 loa ngoài, hỗ trợ âm thanh vòm Dolby Atmos. Dù âm thanh chưa thể so sánh với các model cao cấp, âm lượng của máy cũng lớn, rõ ràng, không bị rè khi mở ở mức tối đa.

Về cấu hình, Samsung trang bị cho Galaxy Tab A7 2020 chip xử lý Snapdragon 662, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 64 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ - lên đến 512 GB. Cấu hình này không phải mạnh khi so với các smartphone tầm trung, nhưng vẫn giúp máy đủ sức xử lý các tác vụ làm việc hay giải trí cơ bản, thậm chí chơi được những game nặng, nhưng chỉ ở mức thiết lập đồ hoạ thấp. Bù lại, màn hình lớn đem lại lợi thế cho người dùng khi chơi các game bắn súng như PUBG.

Galaxy Tab A7 2020 chạy Android 10 với giao diện One UI 2.1. So với các máy tính bảng chạy Android khác, Samsung đã tối ưu các ứng dụng, dù vậy, một số ứng dụng vẫn bị giảm chất lượng đồ họa, không thể phóng to toàn màn hình hoặc có ứng dụng chỉ hiển thị theo chế độ dọc. Nguyên nhân là do hệ điều hành Android đang bị phân mảnh với quá nhiều kích cỡ màn hình. Hơn nũa, Google đã không còn hỗ trợ cho hệ điều hành này trên máy tính bảng nên nhiều ứng dụng không tối ưu hoá về hiển thị.

Máy có nhiều tính năng tiện lợi cho công việc, như chia đôi màn hình, mở ứng dụng dạng cửa sổ và hỗ trợ cả bộ Microsoft Office. Máy tính bảng này có thể nghe gọi và nhắn tin giống các smartphone chạy Android.

Máy có tính năng Samsung Kids - giới hạn khả năng truy cập các trang web, game, thời gian chơi, sử dụng máy của trẻ, cũng như giúp cha mẹ theo dõi được thời gian sử dụng hàng ngày của con.



Về camera, máy có camera trước 5 megapixel và camera sau 8 megapixel. Mặc dù được trang bị nhiều tính năng chụp, chất lượng hình ảnh từ Tab A7 2020 chỉ ở mức khá. Người dùng chỉ nên chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng tốt để lưu lại khoảnh khắc hoặc video call.

Galaxy Tab A7 2020 được trang bị pin 7.040 mAh. Với những người thường xuyên làm việc và giải trí bằng tablet với kết nối 4G và Wi-Fi kết hợp, máy đủ sức đáp ứng trên một ngày hoạt động. Nếu chỉ sử dụng ở mức vừa phải, thời lượng pin có thể lên tới 3 ngày.

Sạc đi kèm là loại 15W, không phải là loại có công suất sạc nhanh cao.

Với mức giá 8 triệu đồng, Galaxy Tab A7 2020 tốt cho nhu cầu giải trí, làm việc cơ bản và là sản phẩm đặc biệt dành cho trẻ em.