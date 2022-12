Đánh giá iPhone 14 Plus - Sự thực dụng bị lãng quên

Phone 14 Plus có pin rất tốt, màn hình lớn, trải nghiệm cầm thoải mái và giá rẻ hơn đáng kể 14 Pro Max nhưng vẫn là lựa chọn kén người dùng.

Sau hai năm liên tiếp ra mắt iPhone Mini cỡ nhỏ không thành công, Apple có một phép thử hoàn toàn mới: iPhone 14 Plus. Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm kể từ iPhone 8 Plus, hãng sử dụng lại hậu tố Plus trong tên gọi của iPhone. Plus, đơn giản là "cộng thêm" với khác biệt lớn nhất là kích thước màn hình thay vì cao cấp vượt trội như dòng Pro Max. Sản phẩm dường như đáp ứng những mong chờ của nhiều người dùng trước đó như màn hình lớn, pin lâu và giá rẻ hơn đáng kể iPhone 14 Pro Max.

Smartphone cỡ lớn cho trải nghiệm cầm thoải mái nhất của Apple

Click để lật ảnh Click để lật ảnh iPhone 14 Plus (trái) so dáng với iPhone 14 Pro Max.

Khi mới bán ra ở Việt Nam, iPhone 14 Plus bị so sánh với iPhone 13 Pro Max do cả hai có cùng mức giá. Một số người cho rằng model cao cấp nhất năm ngoái thậm chí còn đáng mua hơn khi có khung viền cao cấp, màn hình đẹp hơn và có tới ba camera thay vì hai. Tuy nhiên, iPhone 14 Plus sở hữu ưu điểm mà không smartphone cỡ lớn nào khác của Apple có được, kể cả iPhone 14 Pro Max, đó là trải nghiệm cầm thoải mái. Có cùng kích thước màn hình 6,7 inch, bản Plus nặng 203 gram, nhẹ hơn đáng kể mức 240 gram của bản Pro Max. Thiết kế khung nhôm, mặt kính không cao cấp bằng "đàn anh" nhưng giúp sản phẩm cho cảm giác cầm thoải mái, chắc chắn kể cả khi sử dụng thời gian dài liên tục. Người dùng có thể tự tin dùng iPhone 14 Plus cả khi có ốp lẫn không ốp thay vì luôn sợ trơn trượt, dễ rơi như iPhone 14 Pro Max.

Thực tế, vỏ nhôm khối không hẳn là điểm trừ của iPhone 14 Plus khi so sánh với các đối thủ Android. Đa số các model cao cấp chạy hệ điều hành của Google cũng đều dùng chất liệu tương tự. Smartphone mới của Apple cũng có đầy đủ chuẩn chống nước, bụi IP68, hai mặt kính cường lực Corning. iPhone pin tốt nhất từ trước tới nay iPhone 14 Plus được Apple khẳng định là mẫu iPhone có pin "tốt nhất trong lịch sử" của hãng. Đây không phải là thông tin quá bất ngờ bởi máy có cùng dung lượng pin 4.323 mAh với iPhone 14 Pro Max. Việc sử dụng dòng chip cũ hơn, màn hình thông số kém hơn giúp bản Plus tiêu tốn ít điện năng hơn "đàn anh". Thực tế, nhiều thử nghiệm cho thấy đây đúng là smartphone có pin đầu bảng hiện nay. Thời gian màn hình bật trong khoảng 10 đến 11 tiếng, đủ dùng một ngày bận rộn hoặc thậm chí gần hai ngày ngày nếu mức sử dụng trung bình. iPhone 14 Plus đủ dùng tới hai ngày với nhu cầu sử dụng thông thường. Các thử nghiệm cũng cho thấy iPhone 14 Plus không có pin lâu hơn đáng kể so với iPhone 14 Pro Max. Cả hai cũng chạy liên tục video được khoảng 11,5 tiếng sau mỗi lần sạc. Ở một số bài đánh giá chơi game, các tác vụ nặng liên tục, iPhone 14 Plus kém hơn iPhone 14 Pro Max trên dưới 15 phút. Tuy nhiên, smartphone mới của Apple có điểm yếu về tốc độ sạc. Máy chỉ hỗ trợ sạc Magsafe 15 W hoặc 7 W với sạc không dây Qi thông thường. Với sạc có dây, công suất tối đa cũng chỉ đạt 20 W. Củ sạc hỗ trợ cũng không có sẵn trong hộp và người dùng phải mua riêng.

Chụp ảnh tốt nhưng thiếu camera tele



Thiếu camera tele khiến trải nghiệm chụp ảnh trên iPhone 14 Plus kém linh hoạt.

iPhone 14 Plus chỉ có hệ thống camera kép nhưng chất lượng ảnh chụp có thể đáp ứng đa số nhu cầu người dùng. Trang bị này tương tự iPhone 14 và nhỉnh hơn một chút so với iPhone 13. Cảm biến chính lớn hơn (kích thước điểm ảnh 1,9 micromet so với 1,7 micromet của iPhone 13) và khẩu độ mở cao hơn là f/1.5 so với f/1.6. Khác biệt trong trải nghiệm thực tế là không đáng kể.

Điện thoại mới của Apple vẫn giữ các thế mạnh tông màu dịu mắt, độ chi tiết tốt, đặc biệt trong các cảnh rộng chụp phong cảnh. Chế độ HDR tự động hiệu quả mà không cần sự can thiệp của người dùng. Chụp đêm cũng là điểm mạnh của iPhone 14 Plus khi ảnh chụp giàu chi tiết, ít noise. So với các model Android cao cấp khác, ảnh có thể kém về độ sáng nhưng chi tiết lại ít bị bệt hơn. Điểm đáng tiếc nhất trên iPhone 14 Plus vẫn là thiếu camera tele, trang bị giúp các bức ảnh chụp chân dung tự nhiên hơn, đẹp và giống máy ảnh chuyên nghiệp hơn. Ở góc rộng thông thường, máy vẫn có thể chụp xóa phông với khả năng xóa viền mềm mại, tăng giảm độ mờ phông nền tốt. Điểm yếu về màn hình iPhone 14 Plus có kích thước màn hình 6,7 inch độ phân giải 1.284 x 2.778 pixel gần tương tự iPhone 14 Pro Max nhưng dùng tấm nền Super Retina XDR OLED thay vì LTPO Super Retina XDR OLED. Độ sáng vì vậy cũng thấp hơn với chỉ 800 nit thay vì tối đa 2.000 nit. Model này cũng không có Dynamic Island - điểm "ăn tiền" của iPhone 14 Pro Max - khi vẫn sử dụng thiết kế tai thỏ. Máy cũng không có tính năng màn hình luôn bật Always-On Display.



Màn hình không có tần số quét 120 Hz là điểm yếu lớn trên iPhone 14 Plus. Kém về thông số so với "đàn anh" nhưng iPhone 14 Plus vẫn cho màn hình hiển thị màu sắc tốt, chi tiết, dài màu rộng. Màn hình hỗ trợ HDR10, độ sáng không cao nhưng đủ dùng trong hầu hết tình huống thông tường. Tuy nhiên, thông số ảnh hưởng nhất tới trải nghiệm người dùng và khiến sản phẩm "mất điểm" là tần số quét không đạt 120 Hz. Điều này khiến trải nghiệm vuốt, chuyển màn hình luôn có cảm giác bị giật nhẹ, kém mượt mà. Trong tầm giá trên 20 triệu đồng, tất cả các smartphone cao cấp đều có màn hình 120 Hz hoặc thậm chí tới 120 Hz, ngoại trừ iPhone 14 Plus và iPhone 14.

Giá bán chưa thực sự hấp dẫn Khi mới bán ra tại Việt Nam, iPhone 14 Plus có giá khoảng 27 triệu đồng - mức cao hơn đa số flagship từ Xiaomi, Oppo, Vivo... Đây cũng là số tiền người dùng có thể mua được Galaxy S22 Ultra - model dòng S cao cấp nhất của Samsung. Xét về thông số, điện thoại của Apple gần như chỉ có duy nhất điểm mạnh là hệ điều hành iOS ổn định và mượt mà trong khi mọi thông số khác đều thua thiệt. Sau hơn hai tháng mở bán, iPhone 14 Plus đã giảm mạnh còn hơn 23 triệu đồng và có doanh số tốt hơn đáng kể. Tuy nhiên, tỷ lệ về doanh số so với hai phiên bản Pro vẫn còn quá ít ỏi.