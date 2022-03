Đánh giá Galaxy Tab S8 Ultra

Tablet có màn hình lớn nhất thị trường của Samsung có cấu hình mạnh, hỗ trợ bàn phím, S-Pen và màn hình cảm ứng 120 Hz.

Galaxy Tab S8 Ultra vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế chung của dòng dòng Tab S cao cấp với vỏ máy vuông vắn, làm bằng kim loại nguyên khối. Mặt lưng nhám nhẹ, còn phần khung vát phẳng với các đường cắt kim cương. Đây cũng là tablet mỏng nhất hiện nay với kích thước 5,5 mm so với mức 6,4 mm của S8+ hay iPad Pro. Do quá mỏng, model này không có giắc cắm 3.5 mm và người dùng sẽ phải sử dụng tai nghe không dây hoặc tai nghe cắm qua cổng USB C.

Máy chỉ nặng 728 gram, hơn một chút so với 685 gram của iPad Pro 12.9, nhưng kích thước màn hình lớn 14.6 inch nên khó thao tác bằng một tay. Người dùng sẽ cần cầm bằng hai tay hoặc để trên bề mặt phẳng. Sản phẩm phù hợp cho công việc, xem phim hơn là chơi game.

Đi kèm máy là bộ cover, gồm bàn phím và nắp che phía sau kết nối với máy bằng nam châm dễ tháo lắp. Khi gắn vào, Tab S8 Ultra trông như một máy tính xách tay 14,6 inch nhưng mỏng nhẹ hơn nhiều. So với các tablet khác, bàn phím Tab S8 Ultra có thêm TouchPad, hành trình phím dài, cảm giác gõ không thua kém laptop. Nhờ kích thước lớn, khoảng cách giữa các phím được giãn ra hơn, không bị bấm nhầm như trên bàn phím của thế hệ trước.

Màn hình là điểm nhấn của sản phẩm với viền mỏng 6,3 mm, chỉ bằng một nửa so với iPad Pro hay thậm chí hai "đàn em" S8 và S8+. Vì thế, Samsung phải đưa thiết kế tai thỏ giống Macbook Pro của Apple lên mẫu tablet mới của mình để có thể bố trí camera phía trước. Phần viền này vẫn đủ dày để có thể sử dụng thoải mái mà không lo vô tình chạm vào màn hình khi cầm bằng hai tay.



Sản phẩm sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED độ phân giải 2K, tỷ lệ 16:10 thay vì 16:9 như trước cùng với tần số làm tươi 120 Hz tương tự trên điện thoại cao cấp. Tỷ lệ màn hình mới giúp khung hình rộng hơn để làm việc với nhiều cửa sổ.

Màn hình của Tab S8 Ultra cho chất lượng hiển thị thuộc hàng tốt nhất hiện nay với màu đen sâu, màu sắc rực rỡ cùng độ sáng cao, dễ sử dụng ngoài trời. Kích thước 14,6 inch đem lại trải nghiệm tốt hơn khi làm việc hay giải trí. Tuy vậy, màn hình 120 Hz không có tính năng tuỳ chỉnh tần số quét nên sẽ tốn pin hơn so với màn hình LPTO trên smartphone.

Cảm biến vân tay dưới màn hình của S8 Ultra thuận tiện hơn cảm biến tích hợp vào nút nguồn trên các mẫu tablet khác. Máy cũng hỗ trợ nhận diện bằng khuôn mặt. Với màn hình lớn, S8 Ultra phát huy tốt khả năng đa nhiệm khi có thể mở cùng lúc ba ứng dụng và điều chỉnh kích thước hiển thị tuỳ theo như cầu sử dụng.

S Pen vẫn là trang bị đáng giá trên Tab S8 Ultra với kích thước lớn, dễ cầm, dễ dùng. Bút được tặng kèm máy thay vì phải mua rời như Apple Pencil. Ngòi bút cao su hỗ trợ viết hay vẽ trên màn hình kính thật hơn, thể hiện độ đậm nhạt tuỳ vào lực nhấn, dù chưa thể giống sử dụng trên giấy. Tốc độ phản hồi của bút được cải thiện lên mức 2.8 ms, nhanh gấp ba lần thế hệ trước và gần như không có độ trễ khi sử dụng.

Tablet mới của Samsung cũng có cấu hình mạnh nhất hiện nay với chip Snapdragon 8 Gen 1, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Trải nghiệm thực tế, máy chạy mượt tất cả các ứng dụng, ngay cả khi chạy đa nhiệm.

Về âm thanh, thiết bị có bốn loa do AKG tinh chỉnh với chất lượng âm thanh cũng được đánh giá tốt nhất trên các dòng máy tính bảng, dù chưa thể bằng laptop do kích thước của máy nhỏ hơn nhiều.

Galaxy Tab S8+ chạy Android 12 với giao diện One UI mới nhất. Sản phẩm tích hợp nhiều tính năng mới hỗ trợ công việc văn phòng như tính năng đa nhiệm cho phép mở đồng thời ba ứng dụng; App Pair lưu lại những cặp ứng dụng hay sử dụng và có thể mở ra cùng lúc; Edge Screen truy cập nhanh ứng dụng và cả bộ ứng dụng Office.

Tuy nhiên, sản phẩm còn tồn tại một nhược điểm mà bất kỳ máy tính bảng Android nào đều có là nhiều ứng dụng, đặc biệt là game, bị giảm chất lượng đồ họa, không thể phóng to toàn màn hình hoặc có một số ứng dụng chỉ hiển thị theo chế độ dọc do Google vẫn chưa hỗ trợ cho Android trên tablet. Tuy nhiên, việc này sẽ sớm được cải thiện bởi Google vừa ra mắt Android 12L dành cho các thiết bị có màn hình kích thước lớn như tablet.



Khi kết hợp với bàn phím hay màn hình rời, người dùng có thêm chế độ Dex để sử dụng như PC. Lúc này, các ứng dụng mở ra ở dạng cửa sổ như trên Windows.

Một tính năng hay của Tab S8 Ultra là người dùng có thể sử dụng sản phẩm giống như một màn hình rời để mở rộng không gian làm việc khi kết hợp với laptop. So với các màn hình rời khác, lợi thế của S8 Ultra là hỗ trợ cảm ứng và bút S Pen giúp vẽ hay ghi chú nhanh hơn, sau đó có thể chuyển nhanh file này vào laptop. Ngoài ra, so với đối thủ iPad, tablet của Samsung có khả năng nghe gọi, nhắn tin như smartphone thông thường.

Tab S8 Ultra là tablet đầu tiên có camera kép ở phía trước với độ phân giải 12 megapixel, trong đó có một ống kính siêu rộng. Chất lượng ảnh selfie không thua kém trên smartphone cao cấp, phù hợp cho video call hay họp trực tuyến. Samsung cũng trang bị tính năng theo dõi chủ thể để người gọi video luôn nằm giữa khung hình giống Center Stage của Apple. Tuy nhiên, tính năng này hoạt động chưa tốt trên tablet của Samsung, mất nhiều thời gian để điều chỉnh khung hình, chưa mượt như trên sản phẩm của Apple. Điểm cộng là với hai ống kính, người dùng có thể điều chỉnh khung hình phù hợp cho nhiều tình huống sử dụng mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.

Galaxy Tab S8 Ultra được trang bị pin 11.200 mAh - lớn nhất trên máy tính bảng hiện nay. Tuy nhiên, với màn hình lớn 14.6 inch, thời gian sử dụng của sản phẩm chỉ khoảng 10 tiếng cho làm việc, lướt web, chơi game... Nếu xem phim với màn hình 120 Hz, thời lượng pin còn hơn 6 tiếng. Người dùng có thể tăng thời gian sử dụng bằng cách giảm tần số làm tươi xuống 60 Hz.

Với sạc nhanh 45 W, thời gian sạc đầy pin của máy là 82 phút. Tuy nhiên, người dùng phải tự trang bị củ sạc với công suất tương đương vì Samsung đã cắt phụ kiện này trên các mẫu máy tính bảng ra mắt năm nay của hãng.

Nhìn chung, Galaxy Tab S8 Ultra hoàn toàn đáp ứng được công việc văn phòng hay học trực tuyến. Trong một số ngành như thiết kế, sản phẩm còn có lợi thế vượt trội với bút cảm ứng. Ưu điểm của máy là hỗ trợ 5G, màn hình đẹp với kích thước lớn, cấu hình mạnh cùng dung lượng pin khủng. Nhược điểm là mức giá cao lên tới 31 triệu đồng và nền tảng Android chưa hỗ trợ tốt nhất cho máy tính bảng.