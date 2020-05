Nguyễn Tuấn Hải là một trong những người đầu tiên bước vào Bphone Store trong ngày mở bán B86. Doanh nhân trẻ lựa chọn phiên bản B86 để sử dụng thêm, bên cạnh một flagship của thương hiệu lớn khác. "Yêu thích bộ phần mềm an ninh BMS đi kèm, cùng mong muốn ủng hộ điện thoại Việt, nên tôi chọn B86 dù trước đây chưa từng dùng Bphone", Tuấn Hải chia sẻ.

Lý do đến với Bphone của Tuấn Hải đơn giản và có lẽ nhiều người dùng cũng vậy, nhưng câu chuyện từ nhà sản xuất đã diễn ra nhiều năm tháng, đi cùng tâm huyết và nguồn lực lớn. Do đó, Bphone B86 không chỉ có bộ phần mềm an ninh BMS để chinh phục người dùng như Hải.

Điểm nhấn của chiếc smartphone mới ra mắt nằm ở hai cạnh bên khi không có sự xuất hiện gồ ghề của các phím bấm. BKAV đã loại bỏ gần như toàn bộ phím vật lý, giúp các cạnh liền mạch, bo tròn. Nút cơ học duy nhất ở cạnh trái lọt thỏm trong khung nhôm, có tác dụng như một nút nguồn, reset máy khi cần hay có thể dùng để tắt/mở màn hình.