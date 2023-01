Một phụ nữ bị tưới xăng, đốt giữa đường

Quảng NamBa người sau khi xô xát với một cô gái đã tưới xăng, đốt nạn nhân ở giữa đường, gây bất tỉnh.

Lãnh đạo thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, xác nhận sự việc xảy ra ngày 26/1 tại khối phố Mỹ Hòa. Nạn nhân trú tại Đà Nẵng.

Hôm nay, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết nguyên nhân do đánh ghen. Công an huyện Duy Xuyên đang điều tra sự việc.

Lửa bao trùm người nạn nhân. Ảnh: Cắt clip

Những ngày qua clip dài hơn một phút về việc này đang được lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, một nhóm người xông vào đánh một cô gái, tưới xăng. Ngọn lửa bốc hơn cao hơn một mét và được người xung quanh dập tắt sau vài chục giây.

Nạn nhân bất động giữa đường, được đưa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Đắc Thành